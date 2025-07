Dimanche, le président Recep Tayyip Erdogan a une nouvelle fois montré aux récalcitrants qu'il n'est jamais bon de brûler les étapes, surtout lorsqu'il s'agit du droit démocratique des peuples à choisir un dirigeant.

Les élections nationales en Turquie ont placé Erdogan en tête face à Kemal Kilicdaroglu, le candidat du bloc d'opposition dirigé par le CHP et composé de six partis.

Un second tour de l’élection présidentielle aura lieu, Erdogan ayant obtenu 49,51 % des voix, soit un peu moins que le seuil de 50 % requis pour l'emporter haut la main.

Au parlement également, le parti AK d'Erdogan et ses alliés, le MHP et Yeniden Refah, ont remporté la majorité des sièges.

Erdogan et le parti AK ont remporté plus d'une douzaine d'élections depuis leur arrivée au pouvoir en 2002.

Mais quiconque aurait lu un titre comme celui-ci - "Oui, le règne d'Erdogan pourrait bien prendre fin ce week-end" - dans un article publié dans Foreign Policy aurait eu l'impression que la victoire de l'opposition était inévitable.

"De nombreux organes de presse occidentaux ont délibérément voulu présenter l'opposition comme le futur vainqueur parce qu'ils sont obsédés par le président charismatique, prospère et très apprécié de la Turquie", explique Klaus Jurgens, analyste politique basé à Istanbul.

"Ce sont toutes les qualités que leurs propres dirigeants n'ont plus", explique-t-il à TRT World.

Le dépouillement des votes pour les élections présidentielle et législatives est terminé et le Conseil suprême des élections (YSK) a annoncé un second tour le 28 mai pour la course présidentielle entre le président Recep Tayyip Erdogan et Kemal Kilicdaroglu, le leader du parti d'opposition CHP.

Quoi qu'il en soit, le taux de participation élevé de 88,92% a réaffirmé le statut de la Turquie en tant que démocratie électorale solide. Les élections se sont déroulées sans heurts et aucune violence n'a été signalée dans le pays.

Au moins 64,1 millions de personnes ont voté. Avant les élections, de nombreux analystes et sondages avaient prédit que la fin du gouvernement d'Erdogan était en vue.

Pourquoi les médias occidentaux se sont-ils trompés à ce point ?

Pendant la campagne électorale, M. Erdogan et les dirigeants du parti AK se sont efforcés de mettre en avant les réalisations de leur gouvernement - de la construction d'infrastructures publiques de classe mondiale au lancement d'armes de défense de pointe - source de fierté à juste titre des Turcs ordinaires.

Les camps électoraux du parti AK étaient ornés d'affiches représentant des projets inaugurés sous la direction d'Erdogan: le transporteur de drones TCG Anadolu, la voiture électrique turque Togg et une ligne d'horizon de gratte-ciel.

"La Turquie est devenue un acteur régional fort et respecté, voire un acteur mondial, et non plus un enfant que l'on complimente tant qu'il exécute les consignes de l'Occident. Les médias occidentaux se trompent délibérément", avance M. Jurgens.

"Erdogan n'est pas nécessairement soumis à l'Occident", déclare Yasser Louati, analyste politique français.

"L'Occident aime les régimes fantoches. Ils aiment que les dirigeants étrangers soient soumis à leurs intérêts et copient leurs valeurs."

Par exemple, la France n'a pas apprécié que la Turquie lève l'interdiction faite aux filles de porter le voile dans les écoles et les universités dans les années 2000, ajoute-t-il.

Sous la direction d'Erdogan, Ankara n'a pas hésité à faire jouer ses muscles diplomatiques et militaires dans la région. De la Syrie à la Libye en passant par la Méditerranée orientale, la Turquie s'est imposée comme un acteur majeur, ce qui a souvent heurté les capitales occidentales.

L'approche équilibrée de la Turquie dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie a également irrité Bruxelles, qui souhaite qu'Ankara soutienne ses sanctions économiques sévères à l'encontre de Moscou.

Mais c’était sans compter la réalité têtue: la Turquie achète du gaz naturel à la Russie dans le cadre d'un contrat à long terme et accueille des millions de touristes russes sur ses plages d'Antalya pendant l'été.

Par ailleurs, l'accord sur les céréales, qui a permis à l'Ukraine d'expédier ses produits agricoles sur le marché mondial, témoigne de l'acuité politique d'Erdogan. Dans le même temps, Ankara a continué à soutenir Kiev et à reconnaître son droit sur la Crimée, illégalement annexée par la Russie en 2014.

"C'est dire à quel point ils étaient prêts à pousser la rhétorique selon laquelle Erdogan représente tout ce qui ne va pas en Turquie", explique-t-il à TRT World.

M. Louati se demande pourquoi les premiers ministres d'Israël et de l'Inde ne font pas l'objet d'un examen aussi minutieux, même si, contrairement à M. Erdogan, ils ont mis en avant un programme ethno-suprémaciste.

"Ce type de couverture fait perdre aux médias occidentaux leur crédibilité", a-t-il conclu.