Le coup d’envoi du forum "Russie-Monde islamique" a été donné à Kazan, la capitale du Tatarstan, qui fait partie de la Fédération de Russie.

Réunissant les représentants économiques de la Russie et des pays islamiques, la 14e édition de cette rencontre a l’ambition de "renforcer les liens commerciaux, économiques, scientifiques, techniques, sociaux et culturels entre la Russie et les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique".

Le développement de la finance islamique et de l'industrie halal en Russie, l'ouverture de nouveaux marchés et la prospection d'opportunités économiques figurent également parmi les objectifs du forum.

Des organisations internationales, des représentants d'institutions publiques et financières, des diplomates, des hommes politiques, des investisseurs et des hommes d'affaires sont attendus au forum, qui comptera plus de 7 000 participants de 86 pays différents.

Quelque 200 événements, dont 140 réunions thématiques, ont été prévus par les organisateurs du Forum qui "offre aux hommes d'affaires participants la possibilité de trouver des partenaires commerciaux, financiers et technologiques, de pénétrer de nouveaux marchés et d'attirer des investissements."

Deux expositions commerciales, "Russia Halal Expo" et "Russia Halal Market", sont également organisées en parallèle permettant aux investisseurs d’explorer les produits et services du secteur.

Des projets d'investissement et d'infrastructure seront présentés dans le cadre du forum, qui verra par ailleurs l’organisation d’un défilé de mode vestimentaire sous le thème "Modest Fashion Day".