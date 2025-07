Suite à la sévère défaite subie par le Real Madrid face à Manchester City (4-0) ce mercredi lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions, Carlo Ancelotti a conservé son calme légendaire. Dès le coup de sifflet final, il a minutieusement analysé la rencontre et, surtout, mis fin aux spéculations entourant son avenir. "La saison prochaine, je serai toujours là, déterminé à lutter pour remporter une autre Ligue des champions", a confié le tacticien italien au micro de Canal+.

L'entraîneur le plus titré de l'histoire en Ligue des champions avec quatre sacres, va ainsi dans le même sens que son président. Le 6 mai dernier, après la victoire du Real Madrid en Coupe du Roi (2-1 contre Osasuna), le patron du Real Madrid Florentino Pérez affirmait de manière catégorique : "Je ne veux plus entendre parler de ce sujet. Il est sous contrat et nous sommes satisfaits de lui." Ces déclarations semblent donc clairement mettre un terme aux spéculations sur l'avenir de Carlo Ancelotti qui suscitait un grand intérêt de la part de la sélection nationale du Brésil.

Une dernière expérience avec la Seleção ?Bien qu'il ait déclaré auparavant qu'il terminerait sa carrière d'entraîneur au Real Madrid, Carlo Ancelotti avait également admis qu'il s'était peut-être avancé. Il semblerait que le Brésil soit en grande partie responsable de ce revirement, car après l'élimination de la Seleção en quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar contre la Croatie (1-1 a.p., 4 tirs au but à 2), le pays lui avait fait une cour assidue pour prendre les rênes de leur équipe nationale.

Mais face à l'insistance des journalistes, Carlo Ancelotti, l’entraîneur le plus capé en Ligue des champions, avait déjà préféré mettre un terme aux spéculations, bien avant l’élimination en C1 hier : "Laissez-moi être clair : je ne discuterai plus de mon avenir professionnel jusqu'à la fin de la saison. Je suis serein et pleinement concentré sur notre parcours. Mon intention est de respecter mon contrat jusqu'en 2024. Et si le Real Madrid est satisfait de mes services et souhaite me garder, je serai là jusqu'en 2034", a-t-il finalement ironisé, en apportant sa touche d'humour caractéristique à la fin des conférences de presse.

“Je ne connais pas le président de la fédération brésilienne. Maintenant, s'il souhaite venir à Madrid pour discuter avec moi, j'adorerais le rencontrer et le saluer. Mais j'aimerais rester au Real Madrid, j'aime ce club”, avait ajouté Ancelotti le 1er avril dernier.

Une saison manquée avec le Real Madrid ?

La saison 2022-2023 du Real Madrid est moins triomphante que la précédente. Le club de la capitale espagnol n'a pas réussi à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions et a dû céder la Liga à son grand rival, le FC Barcelone.

"Ça a été une bonne saison, on doit se montrer sur les quatre derniers matchs, a affirmé Ancelotti en conférence après la rencontre face à City. Atteindre les demi-finales de la Ligue des champions est un succès, car seulement quatre équipes y arrivent et il y a beaucoup d'équipes qui n'y sont pas arrivées."

Malgré des échecs en Liga et en Coupe d’Europe, le technicien italien a ajouté la Coupe du Roi à son palmarès. Ainsi, il a réussi à remporter six trophées (Liga, Copa, Ligue des champions, Supercoupe d'Espagne et d'Europe, et Mondial des clubs) en seulement 475 jours, soit en un peu moins de deux saisons. C'est un exploit sans précédent pour un entraîneur du Real Madrid.

2023-2024, une saison charnière pour la “Maison Blanche”

Carlo Ancelotti le sait, la saison 2023-2024 s'annonce déjà prometteuse pour le Real Madrid. Il aura enfin la chance de retrouver son chez-soi rénové : le stade Santiago-Bernabéu, qui était en travaux depuis le début de la pandémie, devrait revêtir sa nouvelle apparence métallique d'ici décembre 2023, à l'occasion d'une inauguration très attendue.

Le Real Madrid continue également de travailler sur le dossier Jude Bellingham : le jeune prodige anglais du Borussia Dortmund aurait donné son accord à la "Maison Blanche" d'après les informations de la presse ibérique. Cependant, les deux clubs doivent maintenant parvenir à un accord sur le montant de la clause libératoire, qui devrait dépasser les 100 millions d'euros. Les négociations sont en cours pour concrétiser cette potentielle acquisition.

Avec la livraison du nouveau stade, le Real Madrid veut passer un cap et reconstruire une jeune équipe, encadrée par les cadres Karim Benzema, Luka Modric, et Toni Kroos, qui ne sont pas éternels. Dans ce sens, le président madrilène pourrait également sonder la piste Mbappé, et offrir à ses supporters un mercato “galactique”.

Devant un projet aussi alléchant, il est compréhensible que Carlo Ancelotti veuille poursuivre l’aventure à Madrid. “Cette saison, nous avons fait de très bonnes choses et nous ferons mieux la saison prochaine", a conclu le technicien italien après la défaite hier à Manchester. À suivre…