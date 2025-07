Pour la première fois depuis 2005, la finale de la Ligue des champions revient à Istanbul. Cette saison, ce match opposera l’Inter Milan, victorieuse de son voisin, l'AC Milan en demi-finale, et Manchester City, vainqueur du Real Madrid lors du tour précédent. Une affiche qui offrira un “match dans le match” entre deux joueurs turcs : Hakan Calhanoglu et Ilkay Gundogan.

Le capitaine Gundogan

L'international allemand d’origine turc s’est imposé comme une pièce maîtresse du système de Pep Guardiola à Manchester City, jusqu’à devenir capitaine de cette équipe. Cette saison, l’ancien joueur du Borussia Dortmund à inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives en 49 rencontres.

Mais au-delà des statistiques, c’est par son intelligence de jeu que Gundogan a conquis ses fans. Sa saison a été globalement réussie, marquée par de bonnes performances et des contributions significatives à l'équipe. Le milieu de terrain a été un joueur clé dans le parcours de City en Premier League et en Ligue des champions.

En championnat, le joueur de 32 ans a joué un rôle essentiel dans la course au titre et a été un maillon essentiel de l'équipe de Pep Guardiola, offrant une créativité, une vision de jeu et une précision de passes qui ont été cruciales pour développer le jeu offensif de City.

En ce qui concerne la Ligue des champions, il a également réalisé de bonnes performances. Il a été l'un des joueurs phares de Manchester City lors de leur parcours jusqu'à la finale.

Calhanoglu, le renouveau

Repositionné dans un poste de sentinelle par Simone Inzaghi à l’Inter Milan, Hakan Calhanoglu s’est lui aussi imposé dans le onze de son équipe. Auteur de 4 buts et de 8 passes décisives en 45 matches cette saison, le Turc se retrouve moins dans la surface adverse, mais fait office de rampe de lancement des attaques milanaises.

"C’est incroyable, c’est un rêve, spécialement pour moi, retourner chez moi à Istanbul c'est magique, confiait-il au micro de RMC Sport après la qualification en finale mardi.

Un choc inédit

Si les deux équipes s'apprêtent à disputer une finale inédite, ce n'est pas la première fois qu'elles atteignent ce stade de la compétition. Pour l'Inter Milan, ce sera leur sixième finale de la Ligue des Champions, après leurs victoires en 1964 (3-1 contre le Real Madrid), 1965 (1-0 contre Benfica) et 2010 (2-0 contre le Bayern Munich). Ils avaient connu la défaite en 1967 face au Celtic Glasgow et en 1972 contre l'Ajax Amsterdam.

Quant à Manchester City, il s'agira de leur deuxième finale en seulement trois éditions. En 2021, les Skyblues avaient été dominés par Chelsea (1-0) lors de leur toute première finale de de C1. Une victoire contre l'Inter Milan serait donc inédite pour l'équipe dirigée par Pep Guardiola, qui avait déjà remporté la compétition en tant qu'entraîneur du FC Barcelone en 2009 et 2011.

Cette confrontation promet donc d'être un moment historique pour les deux clubs, avec l'Inter Milan cherchant à ajouter une nouvelle étoile à son palmarès et Manchester City espérant enfin remporter ce trophée tant désiré.