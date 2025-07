“La poursuite des affrontements a fait davantage de victimes dans la capitale, Khartoum, et dans un certain nombre d’États”, a déclaré le syndicat dans un communiqué, affirmant que “le nombre de civils tués depuis le début de la crise est passé à 850 et et celui des blessés à 3 394”.

Le dernier bilan annoncé par le syndicat, jeudi, faisait état de 832 civils morts et de 3 329 autres blessés.

“De nombreux blessés et morts ne sont pas inclus dans ce décompte car ils n’ont pas pu atteindre les hôpitaux en raison de la difficulté de mouvement et de la situation sécuritaire dans le pays”, assure le syndicat.

Depuis le 15 avril dernier, plusieurs villes du Soudan ont été témoins d’affrontements de grande ampleur entre l’armée et les FSR à la suite de divergences entre eux, qui ont provoqué aussi une grave crise humanitaire.