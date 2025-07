L'accord sur les céréales de la mer Noire, qui devait expirer le 18 mai mais a été prolongé de deux mois, est important pour maintenir l'approvisionnement alimentaire mondial et stabiliser les marchés pour tous les clients, selon le Programme alimentaire mondial (PAM).

"Nous ne voyons pas les prix augmenter à nouveau et frapper les plus pauvres le plus durement", a déclaré l'organisation des Nations unies à Anadolu, soulignant que la poursuite de l'initiative était une bonne nouvelle pour le monde entier.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a confirmé la prolongation de l'accord en début de semaine après des discussions avec Kiev et Moscou.

La Turquie, les Nations unies, la Russie et l'Ukraine ont signé l'accord initial à Istanbul en juillet dernier pour reprendre les exportations de céréales à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire, qui avaient été interrompues après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en février 2022.

Un centre de coordination conjoint, composé de représentants des trois pays et de l'ONU, a été mis en place à Istanbul pour superviser les expéditions.

30,2 millions de tonnes de céréales

La poursuite de l'accord est importante pour le fonctionnement ininterrompu des chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales, en particulier pour les pays dans le besoin, a déclaré Eren Gunhan Ulusoy, directeur de l'Association internationale des meuniers opérationnels d'Eurasie.

On s'attend à une production de 787 millions de tonnes de céréales et à une consommation de 794 millions de tonnes pour la saison 2023-24 dans le monde, a-t-il déclaré à Anadolu.

Plus de 30 millions de tonnes de céréales ont été transportées par plus de 950 navires dans le cadre de cet accord.

"Le corridor céréalier a été prolongé trois fois à ce jour", a déclaré M. Ulusoy, notant également que lors de la dernière prolongation, la Russie a insisté pour que seuls 60 jours soient ajoutés à la durée du corridor.

"Les demandes de la Russie pour faciliter l'exportation de ses céréales n'ayant pas été satisfaites, chaque prolongation aggrave les conditions du corridor, car la Russie a connu une forte production de blé la saison dernière et souhaite augmenter ses exportations vers les marchés mondiaux.

À ce stade, la Russie voulait empêcher la concurrence de l'Ukraine en fermant ou en ralentissant le corridor, mais sa poursuite grâce au travail et à la médiation de la Turquie est une nouvelle très positive pour le monde entier, a-t-il ajouté.

"La Russie veut stopper la chute des prix du blé"

Haluk Tezcan, directeur de la Fédération turque des industriels de la farine (TFIF), a déclaré que les efforts du pays étaient importants pour le reste du monde, en particulier pour les nations qui ont des difficultés à accéder aux produits alimentaires de base.

Évoquant la pandémie de coronavirus et la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il a déclaré que ce type de problèmes entraînait des fluctuations de prix et une inflation des denrées alimentaires.

"Avec le corridor céréalier, un sérieux avantage a été gagné en termes d'accessibilité des produits et de prix - le prix du pain pour les pays sous-développés et développés a diminué", a-t-il déclaré.

Tezcan a souligné que la Russie considère le blé comme un produit stratégique et souhaite maintenir les prix à un certain niveau, comme c'est le cas pour le pétrole, afin d'éviter une baisse significative de son prix.