Fathallah al-Sariri, membre du comité mixte "6 + 6" chargé de la préparation des lois électorales en Libye, a confirmé à l’agence Anadolu que le comité tiendra des réunions dans la capitale marocaine, Rabat, à partir d’aujourd’hui.

Il a expliqué que le comité "discutera lors de ses réunions au Maroc les lois électorales (législatives et présidentielle) qui seront élaborées et formulées en vue des élections prévues au cours de l'année en cours."

Le Comité "6 + 6", composé de six membres de la Chambre des représentants libyenne et de six autres membres du Haut Conseil d'Etat, mène des discussions en vue de l'adoption de lois électorales consensuelles".

Depuis sa formation en mars dernier, le comité mixte a tenu deux réunions à Tripoli le 5 avril et le 7 mai.

Le Maroc avait précédemment accueilli 5 cycles de dialogue entre les parties au conflit en Libye, lesquels ont abouti en janvier 2021, à la conclusion d'un accord portant sur les postes de souveraineté, outre une réunion au cours du mois de septembre 2021 ayant réuni les délégations du Haut Conseil d'État et de la Chambre des représentants consacrée à la loi électorale.

Un dialogue entre les deux camps libyens visant à organiser des élections en 2023 a été lancé sous l'égide des Nations Unies, afin de mettre fin à la crise politique qui oppose depuis le début de 2022 un gouvernement mandaté par la Chambre des représentants (est) et un gouvernement d'union nationale, présidé par Abdul Hamid Dbeibeh, qui refuse de céder le pouvoir si ce n'est à un gouvernement issu d'un nouveau parlement élu.