Les ressortissants turcs au Pakistan ont commencé à voter samedi dans les bureaux de vote installés dans les ambassades et les consulats généraux à Islamabad, Lahore et Karachi. Le vote s'est terminé à 19 heures, heure locale.

Les bulletins de vote seront transportés en Turquie par avion le 23 mai et remis au Conseil suprême des élections (YSK). Au total, 1 232 électeurs turcs sont inscrits dans le pays.

Quant au Kirghizstan, les ressortissants turcs ont voté dans les urnes installées à l'ambassade de Turquie à Bichkek. Le vote s'est terminé à 22 heures, heure locale.

Les expatriés turcs en Chine ont voté à l'ambassade de Pékin et aux consulats généraux de Shanghai et de Guangzhou, ainsi qu'à Hong Kong (région administrative spéciale de Chine) entre le 20 et le 21 mai.

Le vote s'est terminé à 22 heures, heure locale pour les 4 337 électeurs turcs inscrits en Chine.

Les ressortissants turcs en Iran ont voté dans les urnes installées à l'ambassade de Turquie à Téhéran et aux consulats généraux de Tabriz et de Mashhad les 20 et 21 mai.

Le vote s'est terminé à 22 heures, heure locale pour les 1 592 électeurs turcs inscrits dans le pays, et dont seulement 444 avaient voté au premier tour des élections.

Le vote a également pris fin au Koweït, en Pologne, en Macédoine du Nord, au Kosovo, en Lituanie, en Estonie et en Ouzbékistan.

Le vote à l'étranger se poursuivra jusqu'au 24 mai. Ceux qui souhaitent voter aux portes douanières pourront le faire jusqu'au 28 mai.

Des millions d'électeurs se sont rendus aux urnes le 14 mai pour élire le président du pays et les 600 membres du parlement.

L'Alliance du peuple du président Recep Tayyip Erdogan a remporté la majorité au parlement, tandis que la course à la présidence se dirige vers un second tour le 28 mai.

Au premier tour, aucun candidat n'a obtenu de majorité absolue, bien qu'Erdogan soit en tête.

Erdogan affrontera au second tour Kemal Kilicdaroglu, chef du Parti républicain du peuple (CHP), principal parti d'opposition, et candidat de l'Alliance de la nation, qui regroupe six partis d'opposition.