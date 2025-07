"Depuis le 24 juillet 2015, 37 860 terroristes ont été neutralisés", a déclaré Akar lors d'une conférence tenue à Istanbul et portant sur le conflit en Syrie ainsi que la lutte contre le terrorisme.

Six autres terroristes ont été "neutralisés" dans la zone de l'opération Bouclier de l'Euphrate, dans le nord de la Syrie, a-t-il ajouté.

Les autorités turques utilisent le terme "neutralisé" pour signifier que les terroristes en question se sont rendus, ont été capturés ou éliminés.

Bien qu'Akar n'ait pas mentionné nommément de groupes terroristes, la Turquie est engagée dans une lutte contre des organisations terroristes telles que Daech et le PKK.

Ainsi, depuis 2016, Ankara a lancé trois opérations antiterroristes couronnées de succès à sa frontière avec le nord de la Syrie, afin d'empêcher la formation d'un corridor terroriste et de permettre aux populations de vivre pacifiquement : Bouclier de l'Euphrate (2016), Rameau d'olivier (2018) et Source de paix (2019).

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'UE - s'est rendu responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG est sa branche syrienne.

En 2013, la Turquie a été l'un des premiers pays à classer Daech comme organisation terroriste.

Le pays a subi, depuis, de nombreuses attaques du groupe terroriste, ayant fait plus de 300 morts et des centaines de blessés dans au moins dix attentats-suicides, sept attentats à la bombe et quatre attaques armées. Face à cette situation, la Turquie a mené des opérations antiterroristes sur son territoire et à l'étranger afin de prévenir toute nouvelle attaque.