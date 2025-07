Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a mis en garde lundi contre une éventuelle violation du cessez-le-feu entré en vigueur lundi, menaçant que les contrevenants seront sanctionnés.

“Les crimes commis par les forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide (FSR) au cours du mois dernier sont tragiques, insensés et dévastateurs” a lancé Blinken.

Notant les efforts internationaux pour parvenir à une paix durable entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide, Blinken a souligné que le cessez-le-feu de sept jours qui est entré en vigueur lundi, a été conçu “pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et la réparation des services et infrastructures essentiels”.

“L'accord entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide sur ce cessez-le-feu est le résultat d'une diplomatie intensive et étroite entre le Royaume d'Arabie saoudite et les États-Unis. Il sera soutenu par un mécanisme de surveillance à distance appuyé par les États-Unis” a-t-il ajouté.

Blinken a en outre précisé qu’il revient au peuple soudanais de définir la voie à suivre pour le Soudan.

“Vous devez mener un processus politique visant à rétablir la transition démocratique du Soudan et à former un gouvernement civil. Votre armée devra se retirer de la gouvernance et se concentrer sur la défense de la nation contre les menaces extérieures” a-t-il déclaré.

Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo a fait un millier de morts et plus d'un million de déplacés et réfugiés.

Les représentants de l'armée soudanaise et ceux des Forces de soutien rapide (FSR), ont accepté un cessez-le-feu d'une semaine, à partir de lundi, ont annoncé samedi dans un communiqué conjoint, les Etats-Unis et l'Arabie saoudite.