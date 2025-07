La capitale autrichienne, Vienne, a été le théâtre d'une nouvelle provocation de la part de sympathisants du groupe terroriste PKK à l'encontre du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Des sympathisants du groupe terroriste ont projeté lundi des slogans injurieux et des images visant le président Erdogan sur la façade du palais Hofburg, qui sert de centre de convention par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Des messages de haine ont été projetés ainsi que des photos du président délibérément déformées et grossièrement découpées.

Les sbires de l’organisation criminelle ont également partagé des images et des vidéos de leurs provocations sur les réseaux sociaux.

Au cours de sa campagne de terreur de près de 40 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Elle possède également une branche dans le nord de la Syrie, connue sous le nom de YPG.

Ces derniers mois, des insultes et des provocations à l'endroit du président turc ont été diffusées dans plusieurs pays européens, suscitant de vives protestations diplomatiques de la part de la Turquie.

Dimanche, la Maison de la Turquie à New York, un bâtiment situé en face de l'ONU qui abrite les missions diplomatiques turques, a été attaquée par une ou plusieurs personnes inconnues. M. Erdogan a exhorté les États-Unis à appréhender immédiatement le "terroriste" responsable de l'attaque.