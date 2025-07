A 31 ans, et après six années passées dans le club de la capitale, Neymar, qui était le transfert le plus cher de l’histoire du football à cette période (222 millions d’euros), pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Selon les informations de L’Équipe, le PSG ne serait pas contre un départ du Brésilien cet été.

Neymar est actuellement lié à Paris jusqu'en 2027, avec un salaire mensuel d'environ 3,6 millions d'euros brut. L’an dernier, le PSG était ouvert à la possibilité d'un transfert, mais n’a pas réussi à trouver une porte de sortie capable de supporter un tel investissement. Sur le plan financier, les seules options réalistes se trouvent du côté de la riche Premier League, avec laquelle des contacts ont déjà été établis, notamment avec Manchester United, où évolue son compatriote Casemiro, qui s'engage activement dans la tâche de vanter les mérites du club auprès de son ami.

Manchester United se prépare à une année charnière

Après une saison sans participation à la Ligue des champions, les Red Devils sont quasiment assurés de retrouver la scène européenne la saison prochaine sous la houlette du technicien hollandais Erik Ten Hag. Occupant la quatrième place du championnat, ils n'ont besoin que d'un point lors des deux dernières journées, face à Chelsea ou Fulham, pour atteindre leur objectif.

En outre, ils se préparent à disputer la finale de la Coupe d'Angleterre le 3 juin contre leur voisin et rival, Manchester City. Alors que ce dernier a la possibilité de devenir champion d'Europe (avec la finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan le 10 juin), Manchester United nourrit des ambitions élevées pour la saison à venir.

Après l’échec du recrutement d'Antony pour une somme estimée par la presse anglaise à 100 millions d'euros, le club anglais devrait s’activer sur le renforcement de son secteur offensif.

Manquant la moitié des matches à cause d’une cheville fragile, de toute évidence, Neymar n'apparaît pas comme un joueur capable de répondre à cette attente. C’est pourquoi, bien qu’il soit une star mondiale indéniablement attrayante, son réel apport à Manchester United est remis en question.

La jurisprudence RonaldoDe plus, dans le Manchester United dirigé par Ten Hag, aucun écart de conduite ne sera toléré. L'exemple de Cristiano Ronaldo, figure emblématique de MU, qui a été écarté par le coach néerlandais en raison de ses sautes d'humeur, devrait servir d'avertissement à Neymar. Ce dernier s'est également fait remarquer par quelques écarts par rapport au règlement relativement souple du Paris Saint-Germain au cours des six dernières années.

L’éventuel transfert du Brésilien à United semble être la seule porte de sortie digne du talent de l'ancien joueur de Barcelone. Le PSG se libérerait d'un énorme salaire, et Neymar irait dans un très grand club pour poursuivre sa carrière. À suivre…