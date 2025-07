Le bilan officiel des récentes pluies diluviennes dans l'est de la République démocratique du Congo a atteint 443 morts, a annoncé l'ONU.

Des centaines de personnes ont été blessées et beaucoup sont portées disparues à la suite des pluies du début mai qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain meurtriers, a déclaré le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA).

"Plus de 3 000 maisons ont été endommagées, y compris des écoles, empêchant plus de 9 000 enfants d'aller à l'école", a-t-il ajouté.

De fortes pluies se sont abattues sur le pays les 4 et 5 mai principalement dans le territoire de Kalehe dans la province orientale du Sud-Kivu, provoquant le débordement des rivières Cibira/Cabondo et Nyamukubi, entraînant des inondations dans les villages ainsi que des glissements de terrain.

OCHA a déclaré qu'au moins 17 000 personnes avaient reçu une assistance depuis le 10 mai, notamment de la nourriture, des soins de santé, un abri et un soutien psychosocial.

"Il y a toujours un besoin urgent d'outils pour creuser et enterrer les corps. Les autres grandes priorités sont l'abri et la relocalisation des survivants, l'aide alimentaire et la réparation des routes et des ponts afin que nous puissions atteindre les personnes touchées", a-t-il déclaré.

Bruno Lemarquis, le coordinateur humanitaire, aurait alloué 3 millions de dollars du fonds humanitaire du pays pour renforcer les opérations en cours.​​​​​​​