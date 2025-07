Le comité "est parvenu à un accord complet sur les points liés à l'élection du président de l'État et des membres de l'Assemblée nationale, en plus de la manière d'impliquer les partis dans les élections au Parlement par le biais de listes partisanes ou de candidatures individuelles", a déclaré Omar Muhammad Abu Lifa, lors d'une conférence de presse dans la ville de Bouznika, au nord-ouest du Maroc.

"Il y a des progrès dans la définition et la répartition des sièges à la Chambre des représentants et au Sénat selon les circonscriptions électorales, et les procédures de formation et d'approbation des listes de candidatures, , de représentation des femmes et de lutte contre les fraudes électorales", a-t-il ajouté.

Abu Lifa a indiqué qu'il y a eu des progrès dans l'accord sur les "procédures de recours pour les élections du président de l'État, de la Chambre des représentants et du Sénat, et la réglementation du droit de tous les candidats à avoir un accès équitable aux plateformes médiatiques gouvernementales et privées."

Il a précisé que "la prochaine autorité législative (l'Assemblée nationale) sera composée de deux chambres : la Chambre des représentants et le Sénat”, notant que l’élaboration de la législation relative à la chambre haute demandera du temps.

Le porte-parole n'a pas fourni de détails supplémentaires sur la nature de l'avancement de ces dossiers.

Il a souligné que "les élections législatives et présidentielle seront organisées selon des procédures simultanées".

Selon Abu Lifa, la commission a affirmé son souci d'achever la préparation de divers projets de lois électorales lors des réunions en cours au Maroc, afin de parvenir à un cadre législatif consensuel et complet pour les élections en Libye, en consultation constante avec les organes judiciaires et les organes techniques représentés par la Haute Commission électorale nationale et la Mission d'appui des Nations Unies en Libye.

Depuis lundi, le Maroc accueille les réunions de la commission « 6+6 », composée de 6 membres de la Chambre des représentants libyenne et de leurs homologues du Haut Conseil d'Etat (parlement consultatif) pour mettre au point des lois électorales “consensuelles” en vertu desquelles les élections auront lieu dans le pays en 2023.

Le Maroc a déjà accueilli 5 cycles de dialogue entre les parties au conflit en Libye, qui ont abouti en janvier 2021, à la conclusion d'un accord sur un mécanisme d'exercice des fonctions souveraines, en plus d'une réunion entre les délégations du Haut Conseil d'État et de la Chambre des Représentants sur la loi électorale en septembre 2021.

Afin de résoudre le conflit de pouvoir dans ce pays riche en pétrole, les Nations unies parrainent des négociations entre la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État (Chambre haute du parlement - consultatif - basé à Tripoli) pour convenir d'une base constitutionnelle pour la tenue d'élections législatives et présidentielle, mais cette voie a été bloquée pendant un certain temps.

Le gouvernement Bashagha a obtenu la confiance de la Chambre des représentants à Tobrouk (est), malgré l'existence d'un gouvernement reconnu par les Nations unies, qui est le gouvernement d'union nationale dirigé par Dbeibeh, qui refuse de céder le pouvoir autrement qu'à un gouvernement désigné par un nouveau parlement élu.