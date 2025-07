La Turquie a fait face à de nombreuses menaces qui ont visé sa sécurité nationale, sa stabilité et sa démocratie, a déclaré Fahrettin Altun lors du panel "Great Türkiye Vision" qui s'est tenu dans la capitale Ankara.

"Tout en éliminant les menaces qui visent notre pays à l'intérieur et à l'extérieur, nous poursuivons notre lutte contre les organisations terroristes telles que le PKK et son extension syrienne PYD/YPG, Daesh et FETO. La Turquie ne fera jamais de compromission dans la lutte contre le terrorisme", a insisté Altun.

Après avoir rappelé que la Turquie a contribué à la stabilité régionale et mondiale grâce à sa lutte déterminée contre le terrorisme, et ce tout en assurant sa sécurité nationale, le responsable a précisé

"nous démontrons ce pouvoir stabilisateur dans de nombreuses questions régionales et mondiales, en particulier dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine".

Il a également souligné que la Turquie ne transigerait jamais sur sa position ferme face aux défis.

Concernant les relations avec le monde turc, Altun a déclaré que la Turquie n'envisageait pas un avenir séparé du monde turc avec lequel elle partage une histoire et une culture communes.

"En tant qu'États turcs, nous avons constaté que la coopération et la solidarité dont nous faisons preuve entre nous ne nous rendent pas seulement plus forts, mais contribuent également à développer une résistance commune face aux défis auxquels nous sommes confrontés à l'échelle régionale et mondiale", a-t-il noté.

Les conditions actuelles, les problèmes régionaux et mondiaux rappellent l'importance de préserver cette fraternité, a indiqué Altun, ajoutant que la Turquie a approfondi la coopération et le partenariat avec les États turcs dans divers domaines, y compris l'économie, l'énergie, la culture, l'art, la défense et le transport.

"Ensemble, nous poursuivrons notre identité, notre culture et nos valeurs qui font de nous ce que nous sommes", a-t-il encore affirmé.