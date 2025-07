Selon les derniers chiffres du jury international du Pavillon Bleu, un total de 551 plages, ainsi que 23 ports, 14 bateaux de tourisme, et 10 yachts individuels à travers la Turquie, ont reçu le label Pavillon Bleu.

L'Espagne occupe la première place dans ce classement des plages labellisées Pavillon bleu, et la Grèce la deuxième, l'Italie et la France suivant la Turquie.

La certification Pavillon bleu, un programme international mis en œuvre dans 50 pays, est un écolabel international exclusif attribué aux plages et aux ports de plaisance qui répondent à certains critères définis par la Fondation internationale pour l'éducation à l'environnement, une organisation indépendante à but non lucratif située à Copenhague, au Danemark.

La province d'Antalya, dans le sud de la Turquie, souvent considérée comme l'une des meilleures destinations touristiques au monde, a conservé son rang avec un total de 231 plages écologiques Pavillon bleu.

Elle est suivie par la province de Mugla (sud-ouest) avec 110 plages Pavillon Bleu, Izmir (ouest) avec 63 plages, Balikesir (nord-ouest) avec 46 plages et Aydin (sud-ouest) avec 35 plages.