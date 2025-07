C'est l'affaire qui défraye la chronique en Espagne ces derniers jours. Vinicius a été victime d'insultes racistes lors de la défaite du Real Madrid face à Valence en Liga dimanche dernier (1-0). Des scènes scandaleuses qui ont conduit la commission des compétitions de la fédération espagnole à prendre des mesures en ordonnant la fermeture de la tribune Mario-Kempes de Mestalla pour les cinq prochains matchs de Valence. Le club a vivement réagi en annonçant son intention de faire appel de cette décision.

En outre, l'instance disciplinaire a annulé le carton rouge attribué à Vinicius, à la suite de son expulsion en fin de match pour une altercation avec des joueurs de Valence, dans un climat crispé.

"Vu les allégations et les preuves vidéographiques apportées par le Real Madrid quant à l'expulsion à la 90e+5 de Vinicius", le comité de compétition a décidé d'annuler les "conséquences disciplinaires" de cette expulsion et d'autoriser le Brésilien à rejouer dès mercredi (19h30) contre le Rayo Vallecano au Bernabéu pour la 36e journée de Liga.Cette décision suscite l'incompréhension de Xavi.“Je suis surpris que le carton rouge de Vinicius ait été retiré”

Lors de sa récente conférence de presse, l'entraîneur du Barça a exprimé son étonnement face à cette décision de la commission des compétitions. "J'ai déjà donné mon opinion sur la question du racisme, mais je suis surpris que le carton rouge de Vinicius ait été retiré. Il y a eu une agression, c'est indéniable. L'expulsion n'a rien à y voir ", a déclaré Xavi. En raison de cet incident empreint de racisme, Vinicius a reçu un soutien massif de la part du monde entier.

De nombreux joueurs, tels que Kylian Mbappé, Neymar ou Raphinha, lui ont exprimé leur affection. Le talentueux joueur de 22 ans devrait être chaleureusement applaudi par le public du Bernabeu lors de la rencontre entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano, ce mercredi en championnat.Les arbitres, eux aussi, au coeur de la polémique

La Commission technique des arbitres en Espagne a connu une semaine agitée. Six arbitres de la VAR, a-t-on appris, allaient être licenciés. L'expulsion du joueur brésilien a suscité une vive émotion en péninsule ibérique. En effet, lors de la rencontre entre Valence et le Real Madrid, Iglesias Villanueva, responsable de l'assistance vidéo, n'a pas intégralement diffusé les images de l'altercation entre Vinicius et Hugo Duro. Il s'est contenté de diffuser la scène de la gifle du joueur madrilène. La réaction immédiate de la Casa Blanca a été de protester contre le fait que la VAR n'avait pas montré Hugo Duro en train de saisir Vinicius par le cou juste avant.

Alors qu'Iglesias Villanueva n'a pas été le seul arbitre sanctionné, les cinq autres officiels de la VAR présents lors du match controversé en ont également subi les retombées. Cependant, les personnes concernées ne comptent pas en rester là.

Face à une politique de tolérance zéro adoptée par les institutions espagnoles dans l'affaire Vinicius, les principaux intéressés ont décidé d'entamer des poursuites judiciaires à l’encontre de la fédération espagnole de football pour licenciement abusif, selon les informations d'AS. La polémique née de l'affaire Vinicius est loin de s’apaiser…