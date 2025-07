Affrontée à une pression croissante après la diffusion d'une vidéo accablante attestant la réalité de mauvais traitements infligés à des migrants, la Grèce a annoncé qu'elle avait ouvert une enquête sur l'incident, qui semble montrer des demandeurs d'asile - dont des enfants et au moins un bébé - contraints de quitter une île et abandonnés en pleine mer sur un petit radeau par des garde-côtes grecs.

Interrogé au sujet de cette vidéo, publiée la semaine dernière par le New York Times, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a déclaré à CNN International, mardi : "Je prends cet incident très au sérieux. Il fait déjà l'objet d'une enquête de la part de mon gouvernement".

Il a ajouté que son pays avait l'obligation de protéger ses frontières, qui sont également les frontières extérieures de l'UE, et a fait l’éloge de la politique du gouvernement en matière d'immigration.

"Je pense qu'il y a eu un changement au niveau européen, en ce sens que l'on reconnaît la nécessité de protéger nos frontières extérieures tout en veillant à simplifier nos politiques migratoires internes, et en collaborant pour reconduire à la frontière les personnes qui sont entrées illégalement sur le territoire de l'Union européenne", a déclaré Mitsotakis.

Et d’ajouter : "Ce que je peux vous dire, c'est que moins il y a de gens en mer, moins il y a de risques que des gens meurent en mer. Et je suis très, très heureux que nous ayons considérablement réduit l’intensité de cette activité, que nous ayons pour ainsi dire démantelé le modèle économique des passeurs clandestins".

Le Premier ministre grec a également accusé la Turquie de favoriser l'entrée des migrants en Europe, affirmant que les critiques de la politique grecque à l'égard des migrants n'en tenaient pas compte. Les responsables turcs contestent l'existence d'une telle politique et soulignent qu'ils traitent les migrants irréguliers et les réfugiés avec humanité, comme le reconnaissent les Nations unies et l'Occident.

Vendredi dernier, le "New York Times" a publié une vidéo, datant d'avril, qui semble montrer des garde-côtes grecs rassemblant des demandeurs d'asile, dont des enfants, sur l'île grecque de Lesbos (Midilli) et les abandonnant en pleine mer, sur un radeau, à la merci des éléments.

Le journal a attesté l’authenticité des images vidéo grâce à la géolocalisation et à d'autres méthodes et a interviewé les migrants, qui ont été secourus par les garde-côtes turcs et placés dans une structure de la ville côtière d'Izmir.

La Turquie et les groupes de défense des droits de l'homme ont condamné, à plusieurs reprises, la pratique illégale de la Grèce consistant à repousser les demandeurs d'asile, estimant qu'elle viole les valeurs humanitaires et le droit international en mettant en danger la vie des migrants vulnérables, notamment des femmes et des enfants.