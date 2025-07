Le Conseil suprême des élections (YSK) a assuré que le processus électoral dans le pays, y compris le dépôt des bulletins de vote et leur dépouillement, est "transparent" et "sécurisé", sans aucune possibilité de manipulation.

L’instance suprême s’est prononcée sur la question à la suite de critiques remettant en question le système de vote, sans pour autant fournir des preuves.

Lors du premier tour du 14 mai, ni le président Recep Tayyip Erdogan ni son rival, Kemal Kilicdaroglu, n'ont atteint le seuil de plus de 50 % requis pour remporter la victoire.

La course à la présidence sera désormais réglée par un second tour le 28 mai.

Le décompte de l'YSK montre qu'Erdogan a obtenu 49,52 % des voix, soit près de cinq points d'avance sur les 44,88 % de Kilicdaroglu. Le troisième candidat, Sinan Ogan, a obtenu 5,17 % des voix, tandis que Muharrem Ince, qui s'est retiré de la course, a obtenu 0,43 % des voix.

Aucun candidat n'ayant obtenu une majorité absolue, un second tour entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix est devenu nécessaire, comme le prévoit la Constitution amendée de 2017.

Le second tour serait une première dans l'histoire électorale du pays. Dans une interview accordée à CNN, le président Erdogan a parlé d'une "nouvelle expérience pour la démocratie turque".

Le parlement, quant à lui, est resté sous le contrôle du parti AK d'Erdogan et de ses alliés. Avec 100 % des votes comptabilisés, le Parti de la justice et du développement (Parti AK) et son Alliance devraient remporter au moins 323 sièges sur les 600 que compte le Parlement.

Le CHP et son Alliance de la Nation ont obtenu au moins 212 sièges, tandis que d'autres partis plus petits ont obtenu 65 sièges au total.

Les élections du 14 mai ont été transparentes

Avant le second tour, le président du YSK, Ahmet Yener, a condamné les allégations d'irrégularités de vote, déclarant qu'elles étaient "infondées" et "destinées à induire le public en erreur", ajoutant que le système était "transparent".

"Il ne faut pas se fier aux allégations infondées diffusées sur les médias sociaux. Le processus est mené de manière transparente", a-t-il insisté.

Après les élections du 14 mai, les partisans du principal parti d'opposition, le CHP, ont déposé des plaintes pour des "irrégularités" présumées dans au moins 7 094 urnes, dont 2 269 concernant la course à la présidence.

4 825 autres urnes ont également fait l'objet d'objections de la part du CHP en ce qui concerne le décompte des voix au Parlement.

Cependant, les allégations d'irrégularités de la part de l'opposition étaient dues à une erreur de système du CHP, selon le Centre de lutte contre la désinformation de Turquie.

"Lorsque l'on examine le problème allégué, il apparaît clairement que les données erronées n'ont pas été générées par le système du YSK, mais plutôt par celui du Parti républicain du peuple", a déclaré l'instance dans un communiqué.

"D'autre part, les votes ont été correctement orthographiés dans le prétendu procès-verbal du comité de l'urne, mais le système du CHP a été saisi de manière incorrecte.

Suite aux objections et au recomptage, il a été conclu que le parti AK avait obtenu un député de plus dans la province d'Isparta, dans le centre de la Turquie.

Erreur dans le système d'enregistrement du CHP

Le YSK a déclaré qu'il avait traité les divergences soulevées par l'opposition et que ces problèmes étaient probablement le résultat d'erreurs dans le système d'enregistrement du CHP plutôt que dans le décompte de l'organisme électoral.

Yener, a également noté que l'instance électorale avait "partagé le processus" avec les représentants des partis "à toutes les étapes, moment par moment". Au moins cinq partis différents sont représentés dans le processus.

"Une copie du rapport sur les résultats des urnes a été remise aux représentants des partis politiques concernés, aux candidats à la présidence et aux observateurs des partis politiques", a-t-il poursuivi.

"Les images diffusées sur les médias sociaux n'ont rien à voir avec le YSK", a-t-il ajouté, en réponse aux allégations de manipulation du décompte des voix publiées en ligne.

Les représentants des partis ont également le droit de faire appel du résultat des votes et de présenter des preuves en cas d’une éventuelle fraude lors du dépouillement.

Le système informatique SECSIS utilisé par l'YSK pour le vote et la transmission des résultats des élections a fait l'objet de mesures de sécurité de "haut niveau" destinées à empêcher toute menace à la sécurité affectant négativement la réputation internationale de notre pays.

Les observateurs internationaux font l'éloge du processus électoral

Le processus de vote le jour des élections a également été salué par des observateurs électoraux indépendants d'Europe.

Dans une déclaration publiée à la suite des élections générales du 14 mai, les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) ont fait l'éloge du processus électoral, déclarant que la forte participation des électeurs était un indicateur clair d'un "fort esprit démocratique".

Tout au long de son histoire, les électeurs turcs ont massivement participé au processus électoral, malgré des bouleversements politiques intermittents, y compris plusieurs coups d'État. Depuis 1950, le taux de participation moyen est supérieur à 82 %, selon les données publiques.

Alors que la rhétorique politique continue de s'intensifier à l'approche du second tour, le chef de l'YSK, M. Yener, a assuré aux sceptiques que tout était mis en œuvre pour garantir l'intégrité du scrutin et faire en sorte que les votes soient fidèlement reflétés dans le résultat final.