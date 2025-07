En ce 26 mai 2023, l’heure est à la fête à Marseille. Il y a 30 ans jour pour jour, sur la pelouse du Parc olympique de Munich, les joueurs de l'Olympique de Marseille s'imposaient en finale de la Ligue des champions, contre le mythique AC Milan, sur le score d’un but à zéro. Grâce à ce coup de tête, devenu légendaire, de Basile Boli, l’OM a offert au football français le trophée le plus prestigieux que puisse remporter un club. Pour rendre hommage à ses héros, la cité phocéenne s’apprête à s’embraser l’espace d’un jour.

Des festivités et une pensée pour “le boss”

Les célébrations de cette journée historique vont démarrer devant l’hôtel de ville avec une rediffusion de la finale devant de milliers de personnes. Par la suite, les supporters de l’OM ont prévu un énorme craquage de fumigène sur plus de 20 km, allant de la plage de Corbières jusqu'au Mont Rose le long du littoral. Un record.

Pendant la fête, les supporters n’oublient pas Bernard Tapie, le président de l’OM en 1993, un des acteurs clés du triomphe de l'Olympique de Marseille en Ligue des champions. Même plus d'un an et demi après son décès, “le boss”, comme il était appelé, continue de résider dans le cœur des Marseillais. Ce vendredi soir, son fils, Laurent Tapie, va officialiser l’installation sur le parvis du stade Vélodrome, d’un santon à l’effigie de son père. Cette dernière devrait être livrée d’ici deux ans.

"Elle va représenter une scène qui a existé dans la réalité puisque le lendemain de la victoire , l'équipe est revenue à Marseille et a présenté au stade Vélodrome, plein à craquer, la Ligue des Champions expliquait Laurent Tapie au micro de France Bleu. Et il y a eu un moment lors duquel les joueurs portent mon père sur leurs épaules et où il brandit la Coupe. C'est donc cet instant que l'on veut refaire en statue mais en mettant les joueurs en tenue de match, donc avec leur tenue du 26 mai, et mon père en costume cravate comme il l'était, brandissant la Coupe".

Marseille : les premiers, mais aussi les seuls

30 ans se sont écoulés depuis cette victoire, et aucun club français n'a réussi à remporter ce trophée depuis lors. Les multiples échecs du Paris Saint-Germain dans cette compétition depuis son acquisition par le Qatar en 2012 renforcent l'importance de l'exploit réalisé par l'Olympique de Marseille.

En 2020, les Parisiens ont atteint la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (défaite 1-0). Cela reste la meilleure performance d'un club français en Ligue des champions depuis l'OM et son triomphe à Munich, en 1993.