"J'espère que cette réunion sera un bon début pour une solution pratique à certains problèmes dont on parle depuis longtemps", a déclaré Poutine lors de la réunion tripartite au Kremlin, dans la capitale Moscou.

Il a souligné que les réunions tripartites qui se sont tenues précédemment ont obtenu de bons résultats, indiquant que le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie a pris fin en 2020 et que les travaux pour l’établissement des liens économiques et de transport ont commencé par la suite.

Poutine a affirmé que malgré quelques difficultés, la situation continue d'évoluer généralement vers une solution, signalant qu'il reste tout de même encore des problèmes non résolus.

Le 27 septembre 2020, l'armée azerbaïdjanaise a lancé une opération pour libérer ses terres à Karabagh de l'occupation arménienne. Après des batailles qui ont duré 44 jours, les deux pays sont parvenus à un accord de cessez-le-feu en vertu duquel Bakou reprendrait le contrôle des provinces occupées.