Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré mercredi que sa visite au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, visait à ouvrir un dialogue bilatéral entre Kiev et le continent, d'une "nouvelle manière".

Un communiqué du ministère ukrainien des Affaires étrangères indique que Dmytro Kuleba a tenu une réunion avec le chef de l'UA, Azali Assoumani, et le chef de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, qui a coïncidé avec la célébration de la Journée de l'Afrique commémorant la fondation de l'Organisation de l'unité africaine, le précédent de l'UA, en 1963. .

Kuleba a expliqué la volonté de l'Ukraine d'intensifier ses relations avec les pays africains, affirmant que cela créerait « de nouvelles opportunités mutuellement bénéfiques » pour l'Ukraine et les États membres de l'UA, ainsi que pour les entreprises et les citoyens des deux côtés.

"Le dialogue actif du président (ukrainien) (Volodymyr) Zelensky avec les dirigeants africains et ma toute première tournée sur le continent africain l'automne dernier ont lancé la renaissance des relations ukraino-africaines", a déclaré Kuleba.

“Ma visite au siège de l'Union africaine à la veille de la Journée de l'Afrique vise à ouvrir l'Ukraine à l'Afrique et l'Afrique à l'Ukraine d'une manière nouvelle. Nous nous efforçons de rendre notre dialogue plus systématique et régulier, afin que l'Ukraine et les pays africains se comprennent encore mieux", a-t-il déclaré.

Kuleba a également attiré l'attention sur les "conséquences négatives" de la guerre russo-ukrainienne sur l'Afrique, telles que l'augmentation des prix des denrées alimentaires, l'intensification des activités du groupe paramilitaire Wagner et la baisse des indicateurs socio-économiques.

"La guerre de la Russie contre l'Ukraine se fait sentir partout dans le monde, en particulier sur le continent africain. Il est extrêmement important d'unir nos forces pour mettre fin à l'agression russe sur la base des principes de la Charte des Nations unies et de la formule de paix ukrainienne", a-t-il ajouté.

Kuleba a entamé cette semaine une tournée dans les pays africains, considérée comme une tentative de défier la Russie, qui entretient des liens en Afrique depuis des années et prévoit d'organiser un sommet Afrique-Russie à Saint-Pétersbourg en juillet.

Il a rencontré lundi à Rabat le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita. Il s'agit de sa deuxième tournée en Afrique depuis le lancement de "l'opération militaire spéciale" de la Russie en Ukraine en février dernier.