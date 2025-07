Avec comme slogan “Vivez la Turquie en Afrique”, pour la première fois, les journées de la Turquie en Afrique se dérouleront dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest.

Organisées par Grevents World, sous l’égide de DEIK et en partenariat avec plusieurs institutions turques dont le Maarif, la TIKA, l’Institut Yunus Emre, ces journées auront pour but de "faire connaître la culture et la langue turques", précise à Anadolu (AA), Zeki Guvercin, président du conseil d’administration de “Türkiye days Expo 2023”.

Par ailleurs, selon Guvercin, ces journées permettront de “renforcer la coopération entre la Turquie et l’Afrique de l’Ouest” tout en "augmentant les relations commerciales".

De plus, le président explique que leur objectif est de permettre de “développer les projets et investissements conjoints entre la Turquie et le continent notamment dans le domaine médical”. Il faut dire qu’avec son économie dynamique, l’Afrique de l’Ouest est un partenaire stratégique pour la Turquie.

Non seulement les instituts turcs contribuent au développement de l’Afrique mais permettent aussi à des étudiants africains de venir étudier en Turquie grâce à des bourses d’études. Cette coopération “gagnant-gagnant” comme le précise Guvercin, “renforcera les relations commerciales, économiques et sociales”.

Des événements dans quatre pays

Ainsi, les journées se dérouleront à différentes dates dans 4 pays d’Afrique de l’Ouest. L’inauguration se fera les 22-23 juillet au Sénégal, puis les 20-21 septembre au Bénin. Deux jours plus tard, ça sera autour du Togo d’accueillir ces journées les 22-23 septembre et pour finir le Niger, les 25-26 septembre.

Par ailleurs, les acteurs locaux seront également présents pour cet évènement unique dans son genre sur le continent. En effet, les “Journées de la Turquie” seront organisées en partenariat avec les principales organisations patronales et chambres de commerce des pays concernés. Ainsi, des personnalités de haut niveau (Ministre de commerce, Ministre de l’économie, Président de la Chambre de Commerce, Président du patronat, l’Ambassadeur de la République de la Türkiye, Président du conseil d’affaire DEIK, Présidents des fédérations sectorielles) ainsi que des entreprises et ONG seront présents lors des différents événements.

La Turquie est à la croisée des continents et des civilisations, avec sa culture millénaire, ses traditions héritées de multiples apports. En outre la Turquie, 20ème puissance économique mondiale, pourra proposer aux hommes d’affaires ses savoir-faire dans “ses industries mécaniques, textiles, agro-alimentaires, construction et BTP mais aussi ses institutions sanitaires et touristiques”.

Il faut rappeler qu’en l’espace de vingt ans, les échanges commerciaux sont passés de moins de 5 milliards à plus de 25 milliards de dollars (21,89 milliards d’euros).

Sur le plan politique, avec 43 ambassades, Ankara dispose de l’un des réseaux diplomatiques les plus denses en Afrique, alors que ses représentations n’étaient que de 12 au début du millénaire.

Parallèlement le nombre d’ambassades africaines à Ankara est passé dans le même temps de 10 à 37. Au-delà de cette présence économique et politique, la Turquie a étoffé sa présence sur le continent africain en lui donnant une dimension humanitaire, culturelle et éducative de plus en plus prononcée.

Le gouvernement turc a ainsi multiplié l’ouverture de bureaux de son agence de coopération et d’aide au développement, la TIKA , de l’Institut Yunus Emre, Maarif, etc... La Turquie, d’autre part, à travers la Présidence des Turcs de l’étranger et des communautés apparentées (YTB), a accordé des bourses d’études à plus de 314 mille étudiants africains au cours des dix dernières années.

Parallèlement, de nombreux jeunes africains privilégient de plus en plus la Turquie pour mener leurs études, faisant des étudiants l’une des plus importantes composantes de la communauté africaine en Turquie.