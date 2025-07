Selon un communiqué du porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, "le secrétaire général est choqué par la lettre qu'il a reçue (vendredi) du général Al-Burhane", qu'une guerre oppose depuis le 15 avril à son rival et son ancien adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo, chef des puissants paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

"Le secrétaire général est fier du travail accompli par Volker Perthes et réaffirme son entière confiance en son représentant spécial", a poursuivi M. Dujarric.

Ni l'armée ni l'ONU n'ont publié de copies officielles de la lettre, qui aurait demandé le renvoi de M. Perthes en tant que représentant spécial de M. Guterres.

Perthes et la mission de l'ONU au Soudan ont été la cible de milliers de manifestants pro-militaires et islamistes, qui ont protesté à plusieurs reprises l'année dernière contre "l'intervention étrangère" et exigé le renvoi de l'émissaire onusien.

Des manifestations similaires ont eu lieu dans la ville orientale de Port-Soudan.

M. Perthes est actuellement à New York et il n'y a aucune information sur la date à laquelle il doit revenir au Soudan, où les autorités n'ont pas délivré de visas aux ressortissants étrangers depuis le début de la guerre.

Lundi, il avait dit devant le Conseil de sécurité qu'il craignait une "ethnicisation" du conflit au Soudan.

"L'ethnicisation croissante du conflit risque de le prolonger avec des implications pour la région", a-t-il dit, ajoutant que "dans certaines parties du pays, les combats entre les deux armées ou les deux formations ont ravivé des tensions communautaires ou provoqué des conflits entre communautés".

Depuis le 15 avril, la guerre pour le pouvoir entre chef de l'armée et son rival a fait plus de 1.800 morts, selon l'ONG ACLED. Elle a aussi contraint plus d'un million de personnes à se déplacer à l'intérieur de ce pays d'Afrique de l'Est, l'un des plus pauvres au monde, et au moins 300.000 habitants se sont réfugiés dans les pays voisins, eux-mêmes en crise, selon l'ONU.