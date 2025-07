"Il y a 63 ans, le 27 mai, la Turquie a dû faire face à son premier coup d'État militaire depuis sa transition vers un système multipartite", a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan à Istanbul, en se recueillant à la tombe de Menderes.

"Ce coup d'État, perpétré par un groupe appartenant aux forces armées turques, a non seulement empêché notre évolution vers la démocratie et le développement, mais il a également marqué nos cœurs d'une profonde blessure" a-t-il indiqué soulignant que le 27 mai était "l'un des jours les plus sombres" de l'histoire de la Turquie.

Le Parti démocrate est arrivé au pouvoir en 1950, mettant fin à l'ère du parti unique en Turquie. Menderes devient le premier chef de gouvernement non membre du CHP. Il remporte deux autres élections en 1954 et 1957 et reste au pouvoir durant toute la décennie.

Lorsqu’en 1960 le pays traverse une période de difficultés économiques, un groupe d'officiers militaires de second rang fomente un coup d'État. Menderes et 14 membres de son gouvernement sont accusés de trahison et de détournement de fonds publics.

Ils ont été jugés par un tribunal militaire sur l'île de Yassiada, dans la mer de Marmara. En 1961, Menderes et ses ministres Hasan Polatkan et Fatin Rustu Zorlu ont été condamnés à mort.

En 2013, l'île de Yassiada a été rebaptisée "île de la démocratie et de la liberté".

"Nous avons transformé Yassiada en une île de la démocratie et de la liberté, de manière à ce que la mémoire de nos martyrs demeure vivante à jamais", a fait part le président Erdogan.