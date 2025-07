Le porte-parole de la police berlinoise, Martin Halweg, a déclaré à la chaîne publique RBB qu'une enquête avait été ouverte sur la base de preuves concernant la tenue de scène du musicien, lors d'un concert organisé le 17 mai à Berlin.Le porte-parole de la police berlinoise, Martin Halweg, a déclaré à la chaîne publique RBB qu'une enquête avait été ouverte sur la base de preuves concernant la tenue de scène du musicien, lors d'un concert organisé le 17 mai à Berlin.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent Waters portant un long manteau noir à épaulettes et un brassard rouge orné d'un cercle blanc avec un symbole.

Deux hommes vêtus de noir lui tendent une réplique de mitraillette, qu'il fait ensuite semblant de tirer, avec une flamme sortant du canon. Les hommes vêtus de noir portent des casques semblables à ceux des soldats allemands de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale.

"Ce costume ressemblait fort à un uniforme SS", a déclaré le porte-parole de la police berlinoise à propos de l'apparence de Waters. Le symbole, cependant, n'était pas une croix gammée, a-t-il précisé.

Le service de sécurité du Land examine actuellement ces assertions, a ajouté Halweg. Après examen des pièces, le dossier sera transmis au parquet, qui statuera sur les mesures à prendre, le cas échéant.

Samedi, Waters a dénoncé sur Twitter les "attaques malveillantes de ceux qui veulent me salir et me faire taire parce qu’ils sont en désaccord avec mes opinions politiques".

Il a souligné que les tentatives visant à désigner sa performance comme autre chose que de l'antifascisme étaient "malhonnêtes et politiquement motivées".

"Les éléments de mon spectacle qui ont été remis en question sont clairement une prise de position contre le fascisme, l'injustice et le sectarisme sous toutes ses formes", a ajouté le musicien.

Ce n'est pas la première fois que Roger Waters apparaît dans une telle tenue. Lors d'un concert donné en 1990 avec le groupe allemand Scorpions, dans le No Man's Land, adjacent au mur de Berlin qui venait de tomber, Waters portait également un uniforme militaire qui ressemblait à celui du dictateur chilien Augusto Pinochet.

Dans la version cinématographique de 1982 de l'album « The Wall » des Pink Floyd, Bob Geldof interprète la chanson-titre dans un uniforme de style nazi, alors que Waters a porté un costume similaire lors de sa tournée The Wall Live 2010-2013, au cours de laquelle il a donné neuf concerts en Allemagne.

Waters a également été récemment accusé d'antisémitisme. Accusations qu’il a réfuté par l'intermédiaire de son agent, déclarant qu'il condamnait l'antisémitisme comme toutes les formes de racisme.

Le musicien de 79 ans devait donner un concert à Francfort dimanche, que le maire de la ville a tenté d'annuler en raison des allégations d'antisémitisme.

Roger Waters a intenté une action en justice contre cette décision. Le mois dernier, le tribunal administratif de Francfort a tranché en faveur du chanteur.