"Nous sommes confrontés à une désinformation massive qui menace les démocraties, la paix sociale et la vérité", a déclaré M. Altun lors d'une interview sur la chaîne YouTube en réponse à la question d'un journaliste. M. Altun a précisé que la désinformation était devenue une réalité non seulement en Turquie, mais dans le monde entier et qu’elle se répandait comme un fléau dans le monde.

Affirmant considérer la lutte pour la vérité comme un combat sacré, M.Altun a souligné que la vérité était la question la plus importante pour maintenir en vie les sociétés, la paix sociale, le bien-être des individus et les démocraties.

Il a mis en exergue le fait que le taux d'exposition des individus à la désinformation à travers les réseaux sociaux est beaucoup plus élevé en Turquie que dans tous les autres pays.

"La raison est essentiellement la voie suivie par la Turquie et le choix macro-stratégique qui est le sien. La désinformation apparaît comme une forme d'intervention visant à dissuader le pays d’opter en ce sens macro-stratégique. Même si la désinformation est un problème auquel nous sommes largement confrontés aujourd'hui, force est de constater qu'elle s'est produite dans notre passé, dans le processus de modernisation turque aussi bien que dans l'histoire politique

"Malheureusement, notre histoire politique est scandée de coups d'État, jalonnée d'interventions dans la politique et la sphère politique démocratique. Si vous examinez ces entremises en détail, vous verrez qu'il y a eu des campagnes de fake news - une campagne de désinformation - juste avant ces interventions".

M. Altun a souligné que la vérité a été l'un des principaux axes de la lutte politique du président turc Recep Tayyip Erdogan depuis le début de sa carrière politique.