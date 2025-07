Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8h (heure locale) ce matin dans les 81 provinces du pays pour élire le prochain président de la République de Turquie. Ils resteront ouverts jusqu’à 17h. Le président Recep Tayyip Erdogan brigue son dernier mandat, et fera face au second tour au candidat de l'opposition Kemal Kilicdaroglu de l’Alliance de la Nation.

Lors du premier tour du 14 mai, aucun candidat n'a obtenu plus de 50 % des voix, seuil requis pour remporter la victoire. Selon ​​le Conseil suprême des élections (YSK), Erdogan a obtenu 49,52 % des voix, soit près de cinq points d'avance sur son rival Kilicdaroglu, qui a récolté 44,88 %. Le troisième candidat, Sinan Ogan, a eu 5,17 % des voix, tandis que Muharrem Ince, qui s'était retiré de la course, a été crédité de 0,43 % des voix.

Lire aussi : Le second tour en Turquie: "un signe de la vitalité de la démocratie turque"

Le 14 mai, les électeurs ont également élu les députés de la 28e législature de la Grande Assemblée nationale de Turquie.

Le parlement est resté sous le contrôle du parti AK d'Erdogan et de ses alliés. Après le décompte de 100 % des votes, le Parti de la justice et du développement (Parti AK) et son Alliance devraient remporter au moins 323 sièges sur les 600 que compte le Parlement.

Le CHP et son Alliance de la Nation ont obtenu au moins 212 sièges, tandis que d'autres partis plus petits ont obtenu 65 sièges au total.

Au total, 64,1 millions de personnes étaient inscrites sur les listes électorales, dont environ 5 millions de primo-votants. Environ 3,28 millions de membres de la diaspora sont inscrits pour voter depuis l'étranger.

Selon la réglementation turque, il est interdit pour les organes de presse de publier des pronostics et des commentaires concernant les élections jusqu'à 18h (heure locale).

Seules les informations communiquées par le Conseil suprême des élections peuvent être diffusées entre 18h et 21h (heure locale).

C’est seulement à partir de 21h (heure locale) que les médias pourront partager les résultats. Toutefois, si le Conseil suprême des élections l'estime nécessaire, il peut décider de donner son feu vert pour la publication des résultats officiels avant 21h (heure locale).

Comme pour le 1er tour, la vente de boissons alcoolisées est interdite le jour du scrutin de 6 heures du matin à midi (heure locale). Pour des raisons de sécurité, personne n’est autorisé à porter des armes, à l'exception des services chargés du maintien de la sécurité et de l'ordre.