"Le président a reçu des appels téléphoniques de félicitations de 19 pays jusqu'à présent. En outre, plus de 100 dirigeants et organisations internationales ont félicité la réélection du président par des messages écrits", a déclaré Fahrettin Altun sur Twitter.

"Le président continuera d'utiliser les possibilités offertes par la diplomatie des dirigeants pour améliorer nos relations bilatérales, résoudre les problèmes régionaux et mondiaux et contribuer à la paix et à la stabilité dans la nouvelle ère", a-t-il ajouté.

La Chine félicite Erdogan pour sa réélection

La Chine a adressé lundi ses salutations au président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a remporté dimanche une réélection historique à la tête du pays.

"La Chine exprime ses félicitations au président Erdogan pour sa réélection", a déclaré la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, aux journalistes à Pékin, avant d'ajouter : "Nous soutenons la Turquie pour qu'elle suive la voie du développement conformément à ses propres réalités nationales, et nous pensons qu'elle obtiendra de nouveaux succès en matière de développement sous la direction du président Erdogan".

Félicitations de Ryad et des pays du Golfe

Le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed ben Salmane a exprimé ses "sincères félicitations et meilleurs voeux de succès" à Recep Tayyip Erdogan, selon un communiqué publié par l'agence de presse SPA.

Le président des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed, a également félicité le président turc pour sa réélection, affirmant qu'il "se réjouit à l’idée de travailler ensemble pour renforcer davantage le partenariat stratégique entre nos deux pays".

Le sultan d'Oman Haitham bin Tarik a félicité Erdogan pour son nouveau mandat et lui a souhaité, ainsi qu'au peuple turc, succès, progrès et prospérité, formulant l’espoir que les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays se développeront et se renforceront davantage.

Outre l’Emir du Qatar qui a été le premier dirigeant arabe à féliciter le président Erdogan pour sa victoire, les dirigeants des autres pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) -- Bahreïn, et Koweït-- ont également félicité M. Erdogan.

Biden: "alliés au sein de l'Otan"

"J'ai hâte de continuer à travailler ensemble en tant qu'alliés au sein de l'Otan sur des questions bilatérales et des défis mondiaux", a tweeté le président américain Joe Biden.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a lui aussi exprimé sa "hâte de continuer à travailler avec le gouvernement choisi par le peuple turc". Dans son message de félicitations, le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a déclaré : "Je me réjouis de poursuivre notre travail ensemble et de préparer le Sommet de l’Otan en juillet".

Londres: "faire face aux menaces ensemble au sein de l'Otan"

"Félicitations à Erdogan", a tweeté le Premier ministre britannique Rishi Sunak qui a poursuivi :"J'ai hâte de poursuivre l'étroite collaboration entre nos pays, qu'il s'agisse de développer le commerce ou de faire face aux menaces en matière de sécurité en tant qu'alliés au sein de l'Otan".

"D'immenses défis" à venir, estime Macron

Un des premiers dirigeants européens à adresser publiquement ses félicitations au président turc, le président français Emmanuel Macron a affirmé que les deux pays avaient "d'immenses défis à relever ensemble".

Parmi ces "défis", il a cité, sur Twitter, le "retour de la paix en Europe, l'avenir de notre Alliance euro-atlantique, la mer Méditerranée".

"Avec le président Erdogan, que je félicite, nous continuerons à avancer", a-t-il indiqué.

Zelensky espère "renforcer" les liens avec Ankara

En adressant ses félicitations, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit espérer un "renforcement" des liens entre Kiev et Ankara, notamment pour assurer "la sécurité" en Europe.

"Nous espérons un renforcement encore plus fort du partenariat stratégique pour le bien de nos deux pays ainsi que le renforcement de notre coopération pour la sécurité et la stabilité de l'Europe", a-t-il déclaré sur Twitter.

La Turquie avait joué un rôle crucial dans le renouvellement de l'accord aux termes duquel Moscou avait accepté de laisser Kiev exporter ses céréales pendant une période limitée.

Un "résultat logique" pour Poutine

Le président russe, qui a récemment collaboré étroitement avec son homologue turc, a estimé que la victoire de M. Erdogan était "le résultat logique de (son) travail dévoué" à la tête du pays et une "preuve évidente" du soutien de la population à sa politique.

M. Poutine a notamment évoqué les "efforts" déployés, selon lui, par M. Erdogan "pour renforcer la souveraineté de l'Etat et mener une politique étrangère indépendante".

Membre de l'Otan, la Turquie a une grande influence dans des zones stratégiques cruciales pour Moscou, telles que la Syrie, et a joué un rôle de médiateur dans le conflit ukrainien.

Scholz espère un "nouvel élan"

Le chancelier allemand Olaf Scholz a dit espérer que la réélection de M. Erdogan donnera "un nouvel élan" aux relations entre les deux pays pour "faire avancer leur agenda commun".

Sur Twitter, le dirigeant a qualifié les deux pays "de partenaires étroits et d'alliés" et rappelé que "leurs populations et leurs économies étaient profondément entremêlées".

L'ONU veut renforcer sa coopération

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a félicité M. Erdogan et "se réjouit à l'idée de renforcer encore la coopération entre la Turquie et les Nations unies", a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric.

UE: "développer les relations" avec la Turquie

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel se sont "réjouis" dans des messages sur Twitter de "poursuivre le développement des relations entre l'UE et la Turquie".

La Turquie est officiellement candidate à l'Union européenne mais les négociations d'adhésion entamées en 2005 sont au point mort depuis plusieurs années.

Israël et Palestine félicitent Erdogan

Le président palestinien Mahmoud Abbas et le Premier ministre Mohammad Shtayyeh ont félicité le président et le peuple turcs pour cette "victoire électorale".

Le président israélien Isaac Herzog a félicité Erdogan pour sa réélection, affirmant que les deux pays "continueront à oeuvrer ensemble pour renforcer et développer de bonnes relations".

Modi confiant sur les "liens bilatéraux" indo-turcs

Tout en exprimant ses félicitations dans un post sur Twitter, le Premier ministre indien Narendra Modi s’est dit convaincu que les liens bilatéraux et la coopération entre les deux pays sur les questions mondiales continueront à se développer dans les temps à venir".

L’Europe

Le Premier ministre italien Giorgia Meloni a également félicité Erdogan et a déclaré qu'ensemble, les deux pays pourraient "faire davantage pour la croissance et la stabilité mondiales".

"La Norvège félicite Recep Tayyip Erdogan pour sa réélection à la présidence. La Turquie est un ami et un partenaire important de la Norvège et un allié vital de l'OTAN. Je me réjouis de continuer à renforcer et à approfondir nos relations", a écrit le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store sur Twitter.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a pour sa part félicité le président turc, déclarant qu'il souhaitait à Erdogan "plein succès dans les années à venir".

"Je suis impatient de continuer à renforcer les relations néerlando-turques et de travailler ensemble en tant qu'amis et alliés", a-t-il écrit sur Twitter.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a également félicité le président Erdogan pour "sa victoire électorale indiscutable !"

La présidente hongroise Katalin Novak a également félicité Erdogan, affirmant qu'elle était impatiente de travailler au renforcement de leur partenariat bilatéral.

"La stabilité de la Turquie est cruciale pour l'Europe, et elle peut jouer un rôle important dans la réalisation de la paix en Ukraine", a-t-elle ajouté sur Twitter.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a salué cette réélection, affirmant : "Notre sécurité commune est une priorité pour l'avenir".

Les pays des Balkans

Dans les Balkans, le Premier ministre albanais Edi Rama et l'ancien président du Monténégro Milo Djukanovic ont également félicité Erdogan.

Le dirigeant de Bosnie, Milorad Dodik, a salué la "victoire historique" d'Erdogan . "Les électeurs vous ont élu à nouveau comme dirigeant ! Cette décision des électeurs n'est pas seulement importante pour la République de Turquie, mais pour le monde !" a-t-il souligné sur Twitter.

Le président du Kosovo, Vjosa Osmani, a également déclaré sur les réseaux sociaux: "Alors que vous continuez à mener la Turquie vers de nouveaux succès, j'ai hâte de travailler ensemble pour renforcer notre excellente coopération". "Puisse le partenariat entre le Kosovo et la Turquie continuer à se renforcer", a-t-elle ajouté en turc.

Le président serbe Aleksandar Vucic a aussi félicité Erdogan et la nation turque pour cette victoire électorale.

L’Afrique félicite Erdogan

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune était également parmi les dirigeants qui ont adressé leurs félicitations au président turc pour sa réélection à la tête du pays. Un message de félicitations a aussi été adressé par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi pour la victoire d’Erdogan au second tour de dimanche.

Pour le Premier ministre libyen Abdul Hamid Dbeibeh, la victoire d'Erdogan montre le renouvellement de la confiance du peuple dans ses projets et politiques réussies.

Le président zambien Hakainde Hichilema a été parmi les premiers dirigeants d'Afrique subsaharienne à féliciter Erdogan pour sa réélection, déclarant dans un tweet : "Nous sommes impatients d'approfondir notre partenariat stratégique pour davantage de paix, de prospérité et de progrès pour nos deux pays".

"Félicitations fraternelle et amicale à la Turquie", a tweeté le bureau du président somalien Hassan Sheikh Mohamud. "Je présente mes plus sincères félicitations à mon frère, le président Erdogan, pour sa réélection réussie !", a déclaré Hamza Abdi Barre, Premier ministre somalien. “Cela démontre la confiance et le soutien de votre leadership. Nous sommes impatients de voir les liens entre nos deux nations fraternelles grandir et nos nations prospérer”, a-t-il ajouté.

“Félicitations chaleureuses au président Recep Tayyip Erdogan pour sa brillante réélection à la présidence de la République de Turquie. Je lui souhaite plein succès dans son nouveau mandat”, a écrit dans un tweet le président sénégalais Macky Sall.

Le président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, s'est dit ravi de la réélection du président Erdogan.

Le président ivoirien Alassane Ouattara a également souhaité bonne chance à Erdogan, affirmant que leurs deux pays poursuivront leur excellente coopération dans l'intérêt de leurs peuples.

Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a exprimé ses "chaleureuses et sincères félicitations" à Erdogan, affirmant que les relations bilatérales entre la Guinée-Bissau et la Turquie continueront à se renforcer.

Amérique du sud

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a félicité le président turc en lui souhaitant un "bon mandat".

Un message de félicitations a été adressé par le président cubain Miguel Diaz-Canel qui a souhaité au président réélu dimanche plein succès dans ses fonctions et réitéré sa volonté de continuer à promouvoir les liens d'amitié et de coopération entre leurs pays.

La président vénézuélien Nicolas Maduro a quant à lui qualifié la réélection de son "frère et ami" Erdogan de "triomphe".