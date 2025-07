De violents affrontements ont eu lieu lundi dans certaines zones de la capitale soudanaise, ont rapporté des habitants, quelques heures avant l'expiration d'un accord de cessez-le-feu fragile qui avait apporté un répit à un conflit vieux de six semaines, avec peu d'accès aux aides humanitaires.

Les combats se sont poursuivis de dimanche à lundi dans le sud et l'ouest d'Omdurman, l'une des trois villes contiguës qui composent la grande capitale du Soudan. De l'autre côté du Nil, dans le sud de Khartoum, des habitants ont également signalé des affrontements dimanche soir.

Les deux parties ont déclaré qu'elles envisageaient de prolonger l’accord de cessez-le-feu négocié par l'Arabie saoudite et les États-Unis le 22 mai pour une durée initiale d’une semaine, en vue de permettre la distribution de l'aide. L’accord doit expirer lundi à 21h45, heure locale (19h45 GMT).

L'Arabie saoudite et les États-Unis ont déclaré dimanche que l'armée et les FSR avaient à plusieurs reprises violé la trêve et entravé l'acheminement de l'accès humanitaire et le rétablissement des services essentiels.