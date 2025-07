La France, le Royaume-uni et l’Allemagne suivent de près la victoire d’Erdogan

En France, le quotidien Le Figaro a écrit lundi sur son site Internet : "Erdogan maître de la Turquie pour cinq ans de plus", jetant la lumière sur les célébrations des partisans d'Erdogan dans le pays.

L'hebdomadaire Le Point a pour sa part souligné que la victoire d'Erdogan n'était “pas une surprise”, alors que le quotidien Libération a titré: "Turquie: Erdogan pour toujours”, notant que les partisans du président ont célébré dimanche à travers le pays.

Couvrant largement le second tour de l'élection présidentielle turque, le radiodiffuseur public britannique BBC a relevé que la victoire d'Erdogan était importante pour l'Occident étant donné l'importance stratégique mondiale de la Turquie qui s'est accrue davantage dans le contexte de la guerre en cours en Ukraine.

"L'Occident avait l'habitude de décrire l'importance stratégique de la Turquie comme le pont entre l'Europe et le Moyen-Orient - mais l'offensive russe contre l'Ukraine a transformé le statut de la Turquie", a expliqué la chaîne britannique, notant que les dirigeants mondiaux se sont précipités pour féliciter Erdogan pour sa victoire électorale.

"Erdogan a une fois de plus prouvé que les critiques avaient tort et a déjoué ses adversaires les plus coriaces", a noté Skynews, un important radiodiffuseur privé au Royaume-Uni qui a souligné que "la Turquie occupe une position unique dans la politique mondiale. :

L’appel à l’unité lancé par dans le discours de victoire que le président a prononcé devant des centaines de milliers de citoyens turcs qui se sont rassemblés devant le complexe présidentiel dans la capitale Ankara a trouvé une place de choix dans la couverture du grand quotidien britannique Guardian.

La télévision publique allemande ARD a souligné qu'Erdogan avait reçu dimanche soir des messages de félicitations du monde entier pour sa victoire électorale.

"Erdogan a remporté démocratiquement les élections en Turquie", a écrit le journaliste Uwe Lueb dans un commentaire publié sur le site Internet de l'ARD, précisant qu'il n'y avait eu aucune allégation de fraude électorale.

"Maintenant, il a des tâches politiques gigantesques devant lui", a-t-il souligné, faisant référence à l'économie, aux efforts de redressement dans la région frappée par le tremblement de terre de février et au débat national en cours sur la question des réfugiés syriens.

Selon l'hebdomadaire Der Spiegel, les citoyens turcs vivant en Allemagne ont massivement voté pour Erdogan lors du second tour présidentiel.

Italie, Belgique, Suisse

En Italie, le radiodiffuseur public RAI s’est intéressé aux messages de félicitations transmis à Erdogan par de nombreux dirigeants mondiaux, y compris ceux des principaux pays occidentaux. Le quotidien La Repubblica, citant des citoyens turcs qu'il a interrogés, a déclaré que les Turcs sont convaincus qu'Erdogan "réparera les choses".

Les médias belges ont également couvert la victoire d'Erdogan. “Elections en Turquie : Erdogan, éternel vainqueur”, titrait lundi le site Internet du quotidien Le Soir.

Les journaux suisses se sont aussi intéressés lundi à la victoire d'Erdogan. Le quotidien Le Matin insistait sur les félicitations exprimées par les chefs d’États du monde entier à Erdogan, en soulignant son invincibilité.

Les pays européens voisins de la Turquie

Couvrant très largement les élections turques, le radiodiffuseur public grec a noté que la victoire d'Erdogan n'était pas une surprise pour Athènes.

S'adressant à ERT, Alexandros Diakopoulos, l'ancien conseiller à la sécurité nationale, a déclaré que "le peuple (turc) veut un dirigeant fort et Erdogan projette ce modèle".

Le quotidien Kathimerini a souligné la promesse d'Erdogan du "siècle de la Turquie".

"Il (Erdogan) a remporté cette élection en se tenant littéralement seul contre tout le monde", a écrit de son côté un autre grand quotidien, Ta Nea.

Un chroniqueur du quotidien To Vima a salué la "politique étrangère pragmatique et accommodante" d'Erdogan, notant : "La Turquie a besoin de l'Occident et l'Occident a besoin de la Turquie".

Pour sa part, l'agence de presse publique bulgare BTA a partagé les résultats des élections turques sans les commenter.