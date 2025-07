Le président français Emmanuel Macron a eu un entretien téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan pour le féliciter pour sa victoire électorale.

Selon une déclaration de la direction de la Communication de la présidence turque, le président Macron a félicité Erdogan pour sa réélection à la présidence de la Turquie et a souhaité que les résultats des élections soient bénéfiques pour le peuple turc.

Au cours de l'échange, les deux dirigeants ont également discuté des relations entre les deux pays et de questions régionales.

Selon les résultats préliminaires, Erdogan a remporté la course présidentielle avec 52,16 % des voix, tandis que le candidat de l'opposition, Kemal Kilicdaroglu, a obtenu 47,84 % des suffrages.

Plus de 64,1 millions de citoyens turcs étaient inscrits sur les listes électorales, dont plus de 1,92 million ont voté dans des bureaux de vote à l'étranger. Le taux de participation au second tour des élections était d'environ 85 %.

Le 14 mai, aucun candidat n'a franchi le seuil des 50 % au premier tour, ce qui a rendu nécessaire l’organisation d’un second tour de l'élection présidentielle.

Dans les législatives, l'alliance électorale d'Erdogan a également remporté la majorité des sièges au Parlement.