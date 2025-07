L'Azerbaïdjan a rejeté mardi les accusations de l'Arménie selon lesquelles Bakou aurait menacé de recourir à la force au sujet d'une route terrestre cruciale vers la région du Karabakh.

"Il est ridicule que l'Arménie, qui a commis un acte d'agression contre l'Azerbaïdjan en violation de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international, et qui n'a pas mis fin à l'occupation (du Karabakh) malgré quatre résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, prétende que l'Azerbaïdjan menace de recourir à la force", a déclaré le ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan.

Le ministère faisait référence à une déclaration antérieure d'Erevan, publiée à la suite d'une visite du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Lachin, une région qui constitue le seul lien de l'Arménie avec le Karabakh, que Bakou a libérée lors de la guerre du Karabakh en automne 2020.

"Les déclarations de l'Arménie montre qu'elle n'est pas capable de digérer le travail accompli par l'Azerbaïdjan dans un court laps de temps, et les travaux de reconstruction après avoir libéré ces territoires de l'occupation et créé toutes les conditions pour le retour de la population violemment expulsée de ces territoires", a ajouté le ministère azerbaïdjanais.

Selon le ministère, Erevan souhaite détourner l'attention de la communauté internationale afin d'empêcher le retour des civils dans les zones précédemment occupées par l'Arménie pendant près de trois décennies et de dissimuler l'installation de mines et autres pièges dans les habitations lors du retrait des forces arméniennes de Lachin.

Malgré les pourparlers en cours sur un accord de paix entre Bakou et Erevan, les tensions entre les pays voisins se sont accrues ces derniers mois à propos du corridor de Lachin.

Les déclarations arméniennes constituent une "déformation délibérée" du discours d'Aliyev qui a souligné la nécessité "de respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté azerbaïdjanaise”, et “l'inadmissibilité de l'ingérence dans les affaires intérieures de l'Azerbaïdjan qui prend des mesures contre le séparatisme dans la région".

L'Azerbaïdjan a l'intention de prendre "toutes les mesures nécessaires" pour la réintégration des résidents arméniens locaux, a assuré le ministère, rejetant les allégations "totalement infondées" d'Erevan selon lesquelles Bakou a l'intention de faire un "nettoyage ethnique" à Lachin.

Le ministère accuse également l'Arménie d'entraver les efforts visant à établir la paix dans la région et l'appelle à respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Azerbaïdjan "non seulement