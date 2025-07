"L’occident utilise l’Ukraine pour proférer des menaces à l’encontre de la Russie et ces menaces existent à nos frontières, et utilise l’Ukraine pour piétiner les droits des peuples qui sont proches de la Russie", a-t-il déclaré, lors d’une conférence de presse, animée conjointement à Bujumbura, capitale économique du Burundi avec Albert Shingiro, chef de la diplomatie burundaise.

Arrivé ce mardi à Bujumbura, Sergueï Lavrov a indiqué que l’Occident veut rester dominant dans les régions du monde. Il a aussi souligné que l’Occident fournit des armes à l’Ukraine, rejetant les déclarations de l’Occident selon lesquelles ces armes ne devaient pas être utilisées contre les territoires russes. "C’est un mensonge", a-t-il lancé.

Pour sa part, Albert Shingiro a rappelé que le Burundi a fait le choix de la neutralité. « Nous avons opté pour une politique étrangère qui s’ouvre au monde. Tous les pays au monde sont nos amis, donc il n’y a pas un choix entre un pays ennemi et un pays ami. Nous sommes ouverts à tous », a-t-il déclaré, avant d’appeler les parties en conflit au dialogue rappelant que « les guerres laissent derrière elles des ruines, de la désolation, des orphelins, des veuves ».

« Il faut recourir aux outils préventifs de la diplomatie qui sont à notre disposition à ce moment », a-t-il ajouté.

Depuis le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine, le continent est de plus en plus courtisé par les deux pays. Moscou annonce un sommet Russie-Afrique du 26 au 29 juillet à Saint-Pétersbourg.