Le président américain Joe Biden a exprimé clairement son soutien à la vente d'avions de combat F-16 à la Turquie, et l'adhésion de la Suède à l'OTAN n'est pas une condition pour cela, a déclaré mardi la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

“La vente de F-16 à la Turquie n'est pas subordonnée à l'adhésion de la Suède à l'OTAN”, a insisté Mme Jean-Pierre lors de son point de presse quotidien.

Lors de son appel téléphonique lundi avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, M. Biden a fait part de son souhait de voir la Turquie approuver l'adhésion de la Suède à l'OTAN, ce que les États-Unis souhaitent voir se produire le plus rapidement possible, a-t-elle ajouté.

"Le président Biden a depuis longtemps fait savoir qu'il était favorable à la vente de F-16 à la Turquie, ce qui faciliterait l'interopérabilité au sein de l'OTAN", a-t-elle noté.

Ankara a demandé à Washington 40 avions F-16 et des kits de modernisation en octobre 2021 et attend le feu vert du Congrès américain.

Mais certains législateurs américains se sont opposés à cette vente, liant son approbation à la ratification de l'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande.

Après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en février de l'année dernière, la Finlande et la Suède ont décidé d'abandonner leur politique de non-alignement militaire, en vigueur depuis des décennies, avant de demander leur adhésion à l'OTAN.

Cependant, la Turquie, membre de l'OTAN depuis plus de 70 ans, conditionne l’adhésion des deux pays nordiques à la mise en œuvre de mesures concrètes contre les groupes terroristes tels que le PKK et FETO en vue de pouvoir rejoindre l'alliance.

En juin de l'année dernière, la Finlande et la Suède ont signé un mémorandum avec la Turquie pour répondre aux préoccupations d'Ankara en matière de sécurité, et des réunions ont eu lieu entre des diplomates de haut rang et des fonctionnaires des pour discuter de la mise en œuvre d'un accord trilatéral.

Le 31 mars, le parlement turc a approuvé la demande d'adhésion de la Finlande à l'alliance.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.