C’est ce qui ressort des déclarations de l’ambassadeur de la République centrafricaine à Moscou, Léon Dodonu-Punagaza, lors d’une interview accordée au quotidien russe Izvestia.

“Notre pays a été le premier du continent africain à résister aux Français. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'une base militaire russe, où des militaires russes seraient présents à hauteur de 5 000 à 10 000 hommes”, a déclaré mercredi l’ambassadeur de la République Centrafricaine, Léon Dodonu-Punagaza, au cours d’une interview accordée au quotidien russe Izvestia, cité par l’agence Ecofin.

L’ambassadeur a précisé que cette base pourrait être utilisée par d’autres pays en cas de besoin.

Et d’ajouter à propos de “l’importance de la poursuite” de la coopération militaro-technique entre Moscou et Bangui : “Certains pays ne sont pas satisfaits de cette évolution. Nous l'avons vu avec l'exemple de la France, qui a été extrêmement indignée par les récentes livraisons de 6 avions militaires par la Russie. Mais c'est leur affaire, car notre coopération avec les Russes se poursuivra”.

Léon Dodonu-Punagaza a, par ailleurs, confirmé la participation du président Faustin-Archange Touadéra au deuxième Sommet Russie-Afrique, qui se tiendra à Saint-Pétersbourg en juillet prochain. "Je peux confirmer que le président y participera. Quant aux questions qui seront discutées lors du sommet, il s'agit essentiellement de questions sécuritaires et économiques", a-t-il annoncé.

Depuis le début de sa coopération militaire avec le gouvernement de Faustin-Archange Touadéra en 2017, la Russie est de plus en plus présente en Centrafrique. Des instructeurs militaires russes entraînent les Forces armées centrafricaines (FACA) et assurent la garde rapprochée du président. La République centrafricaine est devenue un symbole fort de la présence russe dans le continent africain.