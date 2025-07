Le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré jeudi qu'il se rendrait à Ankara "dans un avenir proche" pour discuter de la ratification de l'adhésion de la Suède, après la réélection du président turc Recep Tayyip Erdogan.

"Je suis bien sûr convaincu que la Suède sera membre, et nous travaillons pour que cela se produise le plus tôt possible", a déclaré Stoltenberg lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Oslo.

Stoltenberg a déclaré qu'il avait déjà parlé au président turc par téléphone plus tôt cette semaine pour "souligner l'importance de faire des progrès" sur l'adhésion de la Suède.

La Turquie et la Hongrie sont les seuls pays de l'OTAN qui n'ont pas encore ratifié la demande d'adhésion de la Suède. La Finlande a officiellement rejoint l'alliance en avril.

Erdogan, qui a été réélu dimanche pour un nouveau mandat de cinq ans à la présidence de la Turquie, a accusé la Suède d'être un refuge pour les "terroristes", en particulier les membres du groupe terroriste PKK.

Le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billstrom, a déclaré que Stockholm avait rempli "tous les engagements" pour rejoindre l'OTAN et a exhorté la Turquie et la Hongrie à autoriser son pays à rejoindre l’organisation transatlantique.

"Il est temps pour la Turquie et la Hongrie d'entamer la ratification de l'adhésion de la Suède à l'OTAN", a-t-il déclaré.

"Cela n'a jamais été un sprint, c'est un marathon, et nous en voyons maintenant la fin", a-t-il dit.

Billstrom a souligné l'entrée en vigueur jeudi d'une nouvelle législation antiterroriste en Suède comme la dernière étape d'un accord signé avec la Turquie l'année dernière.

Billstrom a déclaré qu'il espérait voir un grand pas vers l'adhésion lors d'une réunion avec des représentants de la Turquie dans les semaines à venir. "Après cette réunion, la notation aura lieu", a insisté Billstrom.