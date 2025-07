Le second tour de l'élection présidentielle du 28 mai a renforcé la démocratie dans le pays et insufflé de l'optimisme, a déclaré Altun dans un article d'opinion publié sur "Al Jazeera", après que Erdogan eut remporté le second tour de la présidentielle avec plus de 52 % des voix.

La réélection du président Erdogan pour un nouveau mandat de cinq ans représente un progrès significatif pour la stabilité régionale et la paix mondiale selon M. Altun.

"Le fait que les électeurs turcs aient fait confiance au président Recep Tayyip Erdogan pour diriger la nation pendant cinq années supplémentaires est de très bon augure pour la stabilité régionale et la paix mondiale” a-t-il écrit.

Après avoir déclaré sa victoire, le président "a salué humblement et gracieusement toute la nation, reconnaissant la nécessité de gagner le soutien politique en fournissant des résultats tangibles" et en servant tous les citoyens turcs, a-t-il ajouté.

Sa promesse de produire des résultats tangibles et d'instaurer une gouvernance inclusive atteste sa volonté de profiter à tous les citoyens, et pas seulement à ses partisans, a-t-il fait remarquer.

Le monde est plus grand que cinq

M. Altun a déclaré que la victoire d'Erdogan ne remettait pas seulement en question les sentiments "xénophobes et anti-réfugiés", mais qu'elle réaffirmait également l'engagement de la Turquie à offrir un refuge aux réfugiés et à œuvrer pour la paix dans leur pays d'origine.

"Ce soutien retentissant du peuple turc au leadership d'Erdogan réaffirme sa conviction qu'il est important de garantir le retour en toute sécurité des réfugiés résidant actuellement en Turquie dans leur pays d'origine, en insistant sur la nécessité d'assurer la stabilité et la sécurité avant le rapatriement", a-t-il ajouté.

Réitérant le célèbre appel d'Erdogan selon lequel "le monde est plus grand que cinq", il a déclaré que la nouvelle administration du président plaidera en faveur de l'équité et de la justice au niveau mondial, en promouvant les voix marginalisées et en encourageant l'équité dans les organes directeurs internationaux.

La vision du président s'étend à la résolution des conflits internationaux et à l'atténuation des souffrances dans le monde par la diplomatie, la négociation et le respect mutuel.

Sous sa direction, le pays collaborera activement avec d'autres nations pour trouver des solutions communes et promouvoir la coopération mondiale sur diverses questions telles que le changement climatique, les pénuries alimentaires, les migrations irrégulières et les crises économiques.

En outre, sa victoire reflète le soutien à la position résolue d'Ankara contre le terrorisme et encourage les autres nations à adopter une approche similaire dans les forums internationaux.

Alors que le pays célèbre son centenaire, M. Altun a souligné l'engagement de la nation à l'égard de la vision d'Erdogan, visant à faire du "siècle de la Turquie" une force pour le bien grâce à des vigoureux efforts et à une perspective positive.