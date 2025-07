La police a mené des opérations simultanées dans 12 endroits différents pour attraper les suspects, ont déclaré des sources policières.

En 2013, la Turquie est devenue l'un des premiers pays à ajouter Daesh à sa liste des organisations terroristes.

Depuis, le pays a été attaqué par le groupe terroriste à de multiples reprises, faisant plus de 300 morts et des centaines de blessées dans au moins 10 attentats-suicides, sept attentats à la bombe et quatre attaques armées.

Depuis, la Turquie a lancé plusieurs opérations antiterroristes sur son territoire et au-delà de ses frontières afin de prévenir de nouvelles attaques.