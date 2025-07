Les Etats-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont annoncé samedi qu'ils partageraient des informations sur des tirs de missiles nord-coréens d'ici la fin de l'année, selon un communiqué publié à l'issue d'une réunion de leurs ministres de la Défense à Singapour.

Cet accord survient au terme d'une année 2022 marquée par un nombre record de tirs de missiles balistiques nord-coréens. Il fait suite, également, au lancement avorté d'un satellite militaire mercredi par Pyongyang, le dernier d'une série d'essais pourtant interdits menés par la Corée du Nord.

Le secrétaire américain de la Défense, Lloyd Austin, et ses homologues japonais et sud-coréens, Yasukazu Hamada et Lee Jong-sup, se sont rencontrés en marge de la conférence Shangri-La de dialogue sur la défense.

A Singapour, les trois parties ont ainsi "reconnu les efforts trilatéraux visant à activer un mécanisme de partage d'informations pour échanger en temps réel des données" afin "d'améliorer la capacité de chaque pays à détecter et à évaluer les missiles lancés" par la Corée du Nord, selon le communiqué.

- Menace nord-coréenne -

Ils ont ensemble "discuté des menaces nucléaires et de missiles croissantes provenant de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) ainsi que des efforts visant à renforcer les exercices de sécurité trilatéraux et pour relever des défis communs en matière de sécurité dans la région Indo-Pacifique", selon le communiqué.

De son côté, le ministère sud-coréen de la Défense, Lee Jong-sup, a déclaré dans un communiqué séparé qu'ils "se sont engagés à faire de nouveaux progrès dans les mois à venir en vue de l'activation d'un mécanisme de partage en temps réel d'informations relatives aux alertes de missiles".

Séoul, Tokyo et Washington ont rapidement réagi à la tentative de lancement par Pyongyang d'un "satellite de reconnaissance militaire" qui s'est finalement "abîmé en mer", selon l'agence de presse d'Etat nord-coréenne KCNA.

Avec la France, les trois pays ont condamné le lancement de mercredi, affirmant qu'il viole les résolutions de l'ONU qui interdisent à Pyongyang tout essai recourant à la technologie des missiles balistiques, sensiblement la même que celle permettant de lancer des satellites.

- Série de lancements -

Selon des spécialistes, la Corée du Nord ne dispose d'aucun satellite en fonctionnement, bien qu'elle en ait envoyé cinq vers l'espace.

Sur les cinq lancements, trois ont échoué. Quant aux deux autres appareils, qui ont vraisemblablement été mis en orbite, aucun organisme indépendant n'a jamais capté leurs signaux, laissant penser à un dysfonctionnement.

Depuis une escalade des tensions en 2019 avec sa voisine, la Corée du Nord a accéléré son développement militaire et s'est déclarée, en 2022, puissance nucléaire "irréversible".

La Corée du Nord brave depuis des années des salves de sanctions internationales pour continuer son développement de programmes nucléaires et de missiles, et n'a montré aucun signe d'être prête à abandonner son arsenal qu'elle voit comme une assurance contre toute tentative de renversement du régime.