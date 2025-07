Le président turc Recep Tayyip a promis, lors de sa cérémonie d’investiture au complexe présidentiel à Ankara, d’introduire une nouvelle constitution “civile et libérale” et d’oeuvrer sans relâche en vue de protéger l’intégrité de la patrie et la souveraineté inconditionnelle de la nation.

Après avoir exprimé sa gratitude à tous ses concitoyens qui se sont rendus aux urnes, Erdogan a déclaré que le "siècle de la Turquie" pouvait désormais commencer assurant que la Turquie est entrée "dans une nouvelle ère”.

“Nous promettons de travailler au cours des cinq prochaines années de toutes nos forces pour honorer la Turquie et glorifier son nom dans le monde entier”, a-t-il assuré.

M. Erdogan a également fait savoir qu’il annoncerait la composition du nouveau cabinet présidentiel samedi soir et que la première réunion se tiendrait mardi.

Par ailleurs, le président turc a fustigé les couvertures de magazines qui ont “tenté d’influencer la volonté du peuple”, promettant de ne “jamais oublier” cette machination.

Des dignitaires de 78 pays ont pris part à la cérémonie d’investiture dont 21 chefs d'État, 13 Premiers ministres, des responsables de haut rang ainsi que des représentants d'organisations internationales, dont l'OTAN, l'Organisation des États turcs et l'Organisation de la coopération islamique.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le président de la République turque de Chypre du Nord Ersin Tatar, le président vénézuélien Nicolas Maduro, le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le chef de l’OTAN Jens Stoltenberg, étaient présents lors de la cérémonie.

Avant les élections des 14 et 28 mai, plusieurs magazines occidentaux avaient mené une campagne de diffamation dans l’optique d’influencer l’opinion publique.

Erdogan accueillera samedi soir ses invités lors d'un dîner au palais de Cankaya.

La Turquie s'est rendue aux urnes le 28 mai pour un second tour de l'élection présidentielle, aucun candidat n'ayant obtenu plus de 50 % des voix nécessaires pour une victoire absolue lors du premier tour du 14 mai.

M. Erdogan a remporté une victoire avec 52,18 % des voix, tandis que le candidat de l'opposition, Kemal Kilicdaroglu, a obtenu 47,82 % des voix, selon les résultats officiels.