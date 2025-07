Voici les membres du nouveau cabinet :

Vice-président: Cevdet Yılmaz

Ministre des Affaires étrangères: Hakan Fidan

Ministre de la Défense nationale: Yasar Guler

Ministre du Trésor et des Finances: Mehmet Simsek

Ministre de l'Intérieur: Ali Yerlikaya

Ministre de la Justice: Yilmaz Tunc

Ministre de l’Industrie et de la Technologie: Mehmet Fatih Kacir

Ministre de la Famille et des Services Sociaux: Mahinur Ozdemir Goktas

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale: Vedat Isikhan

Ministre de l'Environnement, de l'Urbanisation et du Changement climatique: Mehmet Ozhaseki

Ministre de l'Énergie: Alparslan Bayraktar

Ministre de la Culture et du Tourisme: Mehmet Nuri Ersoy

Ministre de l'Éducation nationale: Yusuf Tekin

Ministre de la Santé: Fahrettin Koca

Ministre de l'Agriculture: Ibrahim Yumakli

Ministre du Commerce: Omer Bolat

Ministre des Transports et des Infrastructures: Abdulkadir Uraloglu

Ministre de la Jeunesse et des Sports: Osman Askin Bak

La Turquie s'est rendue aux urnes le 28 mai pour un second tour de l'élection présidentielle, aucun candidat n'ayant obtenu plus de 50 % des voix nécessaires pour une victoire absolue lors du premier tour du 14 mai.

M. Erdogan a remporté une victoire avec 52,18 % des voix, tandis que le candidat de l'opposition, Kemal Kilicdaroglu, a obtenu 47,82 % des voix, selon les résultats officiels.

Plus tôt dans la journée, le président turc a prêté serment à la Grande Assemblée Nationale de Turquie, pour son 3ème mandat, avant de se rendre au complexe présidentiel pour sa cérémonie d’investiture.

Des dignitaires de 78 pays ont pris part à la cérémonie d’investiture dont 21 chefs d'État, 13 Premiers ministres, des responsables de haut rang ainsi que des représentants d'organisations internationales, dont l'OTAN, l'Organisation des États turcs et l'Organisation de la coopération islamique.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le président de la République turque de Chypre du Nord Ersin Tatar, le président vénézuélien Nicolas Maduro, le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le chef de l’OTAN Jens Stoltenberg, étaient présents lors de la cérémonie.

Le président turc Recep Tayyip a promis, lors de sa cérémonie d’investiture, d’introduire une nouvelle constitution “civile et libertaire” et d'œuvrer sans relâche en vue de protéger l’intégrité de la patrie et la souveraineté inconditionnelle de la nation.