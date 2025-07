La ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a félicité, samedi soir, son nouvel homologue, Hakan Fidan, nommé à la tête de la diplomatie turque.

"À très vite pour poursuivre la coopération franco-turque", a écrit la responsable en cheffe du Quai d’Orsay dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux.

Elle a ensuite énuméré plusieurs sujets sur lesquels la France et la Turquie doivent travailler en coordination dont la "paix et stabilité régionale", les "enjeux globaux" et le "dialogue à l'Otan".

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Jeyhun Bayramov, a transmis ses félicitations à M. Fidan et lui a souhaité "beaucoup de succès dans cette honorable fonction". M. Bayramov s'est dit convaincu que les liens de fraternité et d'alliance entre l'Azerbaïdjan et la Turquie seraient encore renforcés.

Tahsin Ertugruloglu, de la République turque de Chypre du Nord (RTCN), a présenté ses meilleurs vœux à M. Fidan alors que Margus Tsahkna, de l'Estonie, s'est joint aux félicitations et a souligné que la Turquie était "notre alliée et nous nous réjouissons de travailler avec vous".

Andriy Yermak, chef du bureau présidentiel ukrainien, a exprimé sa gratitude à Fidan pour son engagement en faveur de l'établissement d'une paix durable dans la région. M. Yermak a mis l'accent sur leur étroite amitié et sur les solides relations entre l'Ukraine et la Turquie.

De même, le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billstrom, a félicité M. Fidan et a exprimé son espoir d'une "bonne coopération" entre leurs pays respectifs.

Bruno Rodriguez, de Cuba, a été l'un des homologues de M. Fidan à lui adresser ses félicitations. "Je félicite chaleureusement Hakan Fidan et lui souhaite de réussir dans ses nouvelles fonctions, à l'occasion de sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères de Turquie. Je réaffirme la volonté de continuer à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux nations", a-t-il écrit sur Twitter.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abdullahiyan a également félicité Hakan Fidan.

"Je félicite de tout cœur mon frère Hakan Fidan pour son élection au poste de ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie. C'est un diplomate professionnel et avisé." a-t-il déclaré sur Twitter.

Le ministre iranien a également fait ses adieux à Mevlut Cavusoglu, qui a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères pendant près de 8 ans.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dévoilé samedi son nouveau cabinet présidentiel. Hakan Fidan, à la tête des services de renseignement turcs jusqu’à présent, qui succède ainsi à Mevlut Cavusoglu.

La Turquie s'est rendue aux urnes le 28 mai pour un second tour de l'élection présidentielle, aucun candidat n'ayant obtenu plus de 50 % des voix nécessaires pour une victoire absolue lors du premier tour du 14 mai.

M. Erdogan a remporté une victoire avec 52,18 % des voix, tandis que le candidat de l'opposition, Kemal Kilicdaroglu, a obtenu 47,82 % des voix, selon les résultats officiels.