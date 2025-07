Du Nigeria à la Somalie, de l'Algérie à l'Afrique du Sud, l'empreinte d'Erdogan en matière de développement, de progrès économique et de stabilité politique est très présente.

Adamu Usman, de l'État de Gombe, dans le nord-est du Nigeria, a réagi à la réélection de M. Erdogan avec allégresse sur les réseaux sociaux, qualifiant le dirigeant turc de "notre héros (africain)".

Pour Mohamed Abdi, de Somalie, le président a rendu la Turquie "grande et prospère".

Des millions de commentaires ont été publiés en ligne pour féliciter M. Erdogan pour sa victoire décisive, chacun d'entre eux décrivant l'impact que le leadership du président a eu sur lui.

Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a tweeté que la victoire de M. Erdogan permettait à l'Union africaine et à la Turquie de continuer à "renforcer les partenariats stratégiques dans l'intérêt de nos peuples".

Une énergie renouvelée

Mais pourquoi la victoire d'Erdogan est-elle si importante pour les pays africains ? Gitile Naituli, professeur de gestion et de leadership à la Multimedia University of Kenya, estime que le maintien d'Erdogan à la tête de la Turquie est "très bon pour l'Afrique".

"Sa victoire donne à la Turquie la possibilité d'étendre sa présence en Afrique. Au fil des ans, le continent a beaucoup bénéficié de la Turquie, et cela a été possible grâce à Erdogan", explique-t-il.

L'académicien considère qu'un nouveau dirigeant aurait "pris beaucoup de temps pour apprendre et s'adapter aux besoins immédiats et à long terme de l'Afrique et de son peuple".

Macharia Munene, professeur de relations internationales à la United States International University-Africa, estime, quant à lui, que la victoire d'Erdogan "donne au président une énergie renouvelée pour poursuivre les différentes initiatives qu'il a lancées en Afrique".

"Sa victoire lui donne non seulement le mandat de faire de la Turquie une plus grande nation, mais lui permet également d'étendre ses domaines d'engagement avec l'Afrique, tels que le commerce et la diplomatie", explique M. Munene.

La présence de la Turquie en Afrique couvre divers secteurs, y compris l'économie, la diplomatie, la défense, l'humanitaire, l'éducation et la santé. Lorsqu'il était Premier ministre entre 2003 et 2014, Erdogan a jeté les bases d'une relation de collaboration avec les nations africaines.

Pour consolider cette relation, il a effectué une douzaine de voyages dans des pays africains à différentes occasions. Le Tchad, la Somalie, le Soudan, la Tunisie, le Sénégal, l'Éthiopie, l'Angola, le Nigeria et le Togo figurent parmi la trentaine de pays qu'il a visités à ce jour en tant que président, ce qui est de loin le plus grand nombre de visites effectuées par un président en exercice ou un ancien président.

Le potentiel de l'Afrique

M. Naituli estime que le président Erdogan a été "brillant" pour ce qui est de "comprendre le potentiel commercial de l'Afrique".

Le président est convaincu que pour que les engagements économiques soient fructueux, le capital de départ doit être l'éducation. "C'est pourquoi il a lancé un certain nombre de projets éducatifs en Afrique et accordé des bourses à de nombreux étudiants du continent. L'éducation est le début du commerce, car une personne instruite est en mesure d'innover, d'inventer et d'établir des relations", soutient M. Naituli.

Plus de 14 000 étudiants talentueux en Afrique ont bénéficié de bourses d'études turques, tandis qu'au moins 250 diplomates africains ont été formés grâce au parrainage de la Turquie.

La Turquie utilise son agence internationale pour l'éducation, la Fondation Maarif, et le conseil de la langue turque, l'Institut Emre Yunus, pour stimuler cette croissance. M. Munene estime, dans ce contexte, qu'Erdogan a bien réussi à "projeter l'intérêt de la Turquie pour l'Afrique".

Selon Edgar Githua, expert en relations internationales, le rôle de la Turquie en Afrique concerne également les initiatives de paix régionales. "L'Afrique est un partenaire stratégique pour le président Erdogan, et le pays est une puissance en matière de maintien de la paix et de diplomatie internationale", estime-t-il encore.

M. Githua avance également que le rôle de la Turquie est essentiel pour renforcer la sécurité alimentaire sur le continent. "L'accord sur les céréales de la mer Noire témoigne du rôle de la Turquie dans la sécurité alimentaire en Afrique. Lorsque le président Erdogan a prolongé l'accord sur les céréales de deux mois supplémentaires en mai, il a déclaré qu'il le faisait pour l'Afrique”, a-t-il rappelé.

Politique de non-ingérence

Selon M. Githua, la Turquie est perçue d’une manière favorable en Afrique car "contrairement à de nombreux autres pays occidentaux, elle ne s'immisce jamais dans la politique intérieure des nations africaines".

"Ils (les Turcs) ne vous diront pas qui élire à la tête du gouvernement, ni comment vivre. Tout ce qui l'intéresse, c'est de faire des affaires avec vous et d'assurer votre bien-être général", explique-t-il à TRT Afrika.

L'expert en relations internationales prévoit qu'Erdogan œuvrera probablement à accroître l'aide économique, militaire et humanitaire de la Turquie à l'Afrique au cours des cinq prochaines années.

"Il jouera probablement aussi un rôle clé dans le maintien de la paix régionale sur le continent", ajoute M. Githua.

Les chiffres confirment la cohérence et l'étendue des relations de la Turquie avec le continent. Il y a 44 ambassades turques en Afrique, ce qui place la Turquie parmi les quatre pays du monde ayant le plus grand nombre de consulats sur le continent, juste derrière la Chine (53), les États-Unis (49) et la France (46).

Dans le secteur de la santé, la présence de la Turquie en Afrique ne passe pas inaperçue. Par exemple, à Mogadiscio, capitale de la Somalie, Erdogan a construit en 2015 l'un des plus grands hôpitaux, qui porte son nom.

Au Sénégal aussi, la Turquie a réalisé plusieurs projets, dont le stade Abdoulaye Wade de classe mondiale, d'une capacité de 50 000 places, qui a été construit par la société de construction Summa en un temps record de 17 mois à partir de février 2020.

Pour Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, c’est le principe “gagnant-gagnant” qui détermine le rôle du président Erdogan dans le renforcement des relations avec l'Afrique suivant.

Le président Erdogan s'est rendu au Sénégal au moins quatre fois. En Tanzanie, la société turque Yapi Merkezi a été chargée de construire le chemin de fer à écartement normal du pays. La qualité du travail a été saluée par le gouvernement ougandais.

"Yapi Merkezi a entrepris un travail remarquable sur le projet SGR en Tanzanie", s’est félicité le gouvernement ougandais sur Twitter le 16 mai, lorsqu'il a annoncé la reprise des travaux sur la ligne SGR Kampala-Kigali.

Au Rwanda, une entreprise turque a construit la BK Arena de Kigali, une salle polyvalente de 10 000 places. La Turquie participe également à des actions caritatives dans différents pays, sous l'égide de Tika, l'agence turque de coopération et de coordination.

Avantages mutuels

L'énergie, la défense, le textile, le cinéma, les transports et le matériel militaire sont quelques-uns des domaines dans lesquels la Turquie a bénéficié à de nombreuses nations africaines.

Au début d’un nouveau mandat de cinq années, l'Afrique est convaincue que la présidence d'Erdogan continuera d'apporter de bonnes nouvelles. La confiance est réciproque.

En 2022, les exportations de la Turquie vers les pays africains ont dépassé les 21 milliards de dollars, atteignant des niveaux record. Les ventes vers le continent ont augmenté de 12,3 % par rapport à 2021.

L'Égypte (3,9 milliards de dollars), le Maroc (3 milliards de dollars), la Libye (2,4 milliards de dollars), l'Algérie (1,9 milliard de dollars) et l'Afrique du Sud (1,6 milliard de dollars) sont les nations africaines vers lesquelles la Turquie a exporté un volume important de ses marchandises.

L'acier, les produits chimiques, les céréales, les oléagineux, les produits industriels, l'huile d'olive, les fruits frais, les légumes, l'automobile et les matériaux de construction sont les principaux produits exportés par la Turquie vers l'Afrique.

Le volume des importations de la Turquie en provenance d'Afrique a atteint 8,3 milliards de dollars en 2021. En tête de ces importations figurent le pétrole brut, l'or, le fer, le cuivre, le gaz naturel liquéfié et d'autres matières premières.