Le logement est le premier poste de dépenses des Français, et le plus préoccupant en ce moment. Voici quelques chiffres alarmants pour comprendre la gravité de la situation en France:

Selon la Fondation Abbé Pierre, plus de quatre millions de personnes sont mal logées en 2023. Le 28e rapport du mal-logement en France, présenté en février par la fondation, fait état d’un nombre croissant de personnes souffrant de la crise du logement.

En 2022, parmi les presque 1,1 million de personnes privées de logement personnel, le nombre de sans domicile fixe dépassait les 330 000, ce qui représente une explosion de 130 % en 10 ans.

En outre, 44 % de Français se privent de chauffage à cause de son coût.

Des mesures contre la crise

Le gouvernement a dévoilé des mesures, tirées des discussions du conseil, dans le but de favoriser l'accession à la propriété et à la location, soutenir la production et la rénovation de logements sociaux, relancer la construction et amplifier la rénovation énergétique du parc privé.

Le Prêt à Taux Zéro, qui devait prendre fin en 2023, sera prolongé jusqu'en 2027 afin d'aider les ménages à acheter leur logement malgré la remontée des taux d'intérêt.

La mensualisation de la révision du taux d'usure sera également prolongée jusqu'à la fin de l'année 2023 afin d'éviter que ce taux ne devienne un obstacle. En parallèle, le gouvernement soutiendra le développement du "bail réel solidaire", un dispositif qui permet d'acquérir un logement à moindre coût sans en devenir propriétaire du terrain. Les plafonds de ressources seront également revus à la hausse.

Dans le but de faciliter l'accès à la location, le gouvernement a décidé de mettre fin au dispositif Pinel en 2024, jugé inefficace. Cette décision permettra de se concentrer sur le logement locatif intermédiaire, qui propose des loyers modérés sans être considérés comme du logement social. De plus, une enveloppe supplémentaire de 160 millions d'euros sur cinq ans sera allouée au dispositif du "Logement d'abord", qui vise à offrir un logement durable aux personnes mal logées.

Pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments, le dispositif MaPrimeRénov sera également renforcé. Il y aura désormais 1 300 guichets "France Rénov" disponibles, par rapport aux 450 existants actuellement, et le nombre d'"accompagnateurs Rénov'" passera de 2 000 à 5 000.

Au total, le Conseil a émis 700 propositions dont certaines ont été retenues par le gouvernement pour formuler une série de dispositions techniques visant à s’attaquer à plusieurs aspects de la crise du logement.