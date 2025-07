Le ministère russe de la Défense a déclaré qu'un "groupe de saboteurs ukrainiens" avait fait exploser une partie du pipeline lundi soir près du village de Masioutivka dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, sur la ligne de front entre les troupes russes et ukrainiennes.

"A la suite de cet acte terroriste, il y a eu des blessés civils. Il leur a été porté l'assistance médicale requise", a indiqué le ministère russe dans un communiqué.

Oleh Sinehoubov, le gouverneur de la région ukrainienne de Kharkiv, a donné une version différente des faits, affirmant sur Telegram que les militaires russes avaient bombardé le pipeline.

La reprise de l'approvisionnement via le plus grand pipeline au monde transportant de l'ammoniac pourrait être essentielle pour la reconduite de l'accord sur les céréales en mer Noire.

L'Onu et la Turquie ont aidé à mettre en place l'Initiative céréalière de la mer Noire, un accord conclu en juillet 2022 entre Moscou et Kiev, pour permettre l'exportation de produits agricoles ukrainiens et éviter une crise alimentaire mondiale alors que l'Ukraine est un des plus gros pays exportateurs de céréales au monde.

Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué mercredi que la réparation des parties endommagées du pipeline pourrait prendre entre un et trois mois.

Le pipeline a été fermé depuis l'offensive russe en Ukraine.