Les ministres des Affaires étrangères de la Turquie et de la Suède ont convenu mercredi d’organiser d’autres pourparlers après la réunion de la structure conjointe permanente entre les deux pays.

Lors d'un appel téléphonique, M. Hakan Fidan a confié à son homologue suédois Tobias Billstrom que des mesures concrètes étaient nécessaires pour faire avancer la candidature de la Suède à l'OTAN, a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

Pour sa part, M. Billstrom a félicité M. Fidan pour sa nomination la semaine dernière au poste de ministre des affaires étrangères.

La Turquie, quoiqu’approuvant l'adhésion de la Finlande à l'OTAN dont la candidature fut concomitante avec celle de la Suède, attend que Stockholm respecte un mémorandum trilatéral signé en juin dernier pour répondre aux préoccupations d'Ankara en matière de sécurité.

La Suède a adopté une loi antiterroriste en novembre dernier, espérant qu'Ankara approuverait la candidature de Stockholm à l'OTAN. La nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er juin, permet aux autorités de poursuivre les individus qui soutiennent des groupes terroristes.

Les responsables turcs ont formé le voeu de voir le législateur suédois interdire les manifestations de soutien à des groupes terroristes tels que le PKK. Ainsi il ne viendrait à l’esprit d’aucun responsable suédois d’autoriser les partisans de Daesh/ISIS à défiler pour soutenir ce groupe terroriste.

Plusieurs ministres des affaires étrangères ont déclaré qu'ils espéraient que la Turquie approuverait la candidature de la Suède avant le sommet de l'OTAN prévu le mois prochain à Vilnius, capitale de la Lituanie.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG est la branche syrienne du groupe terroriste.