L'irrésistible offre de l'Arabie saoudite a mis un terme inattendu à la brillante aventure de Karim Benzema au Real Madrid. Les événements se sont précipités, créant la surprise dans les couloirs du club. Personne n'aurait prévu un départ aussi soudain dans la Maison Blanche, mais la carrière de "KB9" à Madrid n'a jamais suivi un cours ordinaire. Pendant de nombreuses années, l’international a fait face à des critiques constantes, révélant la faiblesse des performances. Cependant, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, il a réussi à changer la donne de manière spectaculaire et à s’imposer parmi les plus grands.

Un joueur à part

Du roi des débats au roi du football : le sacre de Benzema auréolé du Ballon d'Or remet en question le parcours d'un footballeur souvent dénigré. Les récompenses n'ont jamais suffi, les critiques ont constamment minoré ses mérites en mettant en exergue son inefficacité présumée. Malgré de constants quiproquos, l'attaquant français a laissé derrière lui ses doutes pour bâtir un statut qui le hisse au podium des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid et parmi les plus grands attaquants de tous les temps. Car "Nueve" (son surnom signifiant neuf en espagnol) est et restera un attaquant, peut-être avec une approche différente de la norme, mais d'une classe et d'une grandeur indéniables.

La deuxième place qu'il occupe dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid témoigne de la carrière exceptionnelle de ce footballeur. Sa saison 2021-2022 a été celle où il a surpassé toutes les attentes, tant sur le plan collectif qu'individuel, le consacrant comme la meilleure de cette année-ci, et l'un des meilleurs de ce siècle.

Ses performances contre le PSG, ou ses déplacements à Londres contre Chelsea ou Manchester contre City resteront à jamais dans les mémoires. Des matches qui appartiennent aux pages les plus glorieuses de la plus difficile des compétitions en club.

L’homme providentiel

Il n'a pas été facile pour Karim Benzema de transfigurer son image dans l’opinion. Jusqu'au départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid, il était entouré de préjugés concernant ses performances de buteur, jugées insuffisantes, mais il a rapidement réussi à les dissiper. L'évolution de son style de jeu démontre qu'il est un footballeur capable de créer de l'espace pour ses coéquipiers et de mettre en valeur ses partenaires en attaque.

À l'époque, Madrid avait besoin d'un Benzema dans l'ombre, un joueur qui fournissait des passes décisives et aidait Ronaldo à marquer des buts. Sans la présence du Portugais, le Français a compris qu'il devait prendre les devants et devenir la figure de proue de l'équipe.

Avec sa force de caractère et sa classe, il a su relever ce défi avec brio. Sa présence dans la zone de but s'est intensifiée, tout comme ses succès, surtout dans les moments cruciaux. Au moment de quitter le Real Madrid, Karim Benzema était le capitaine de l’équipe, mais aussi le joueur le plus titrés du club avec 25 trophées remportés sous la tunique blanche.

Dans la légende

Jusqu'à la quatrième place à laquelle il s’est hissé lors de l'édition 2021, Benzema n'avait jamais figuré dans le top 15 de la liste du Ballon d'Or. Cela démontre de manière sûre qu'il était sous-estimé par les observateurs du football ainsi que par ses pairs. Ceux qui décernent les récompenses ont négligé son style de jeu et, dans le meilleur des cas, n'ont pas pleinement rendu justice à ses performances.

“KB9” a réussi à renverser la tendance, à réaliser le bond encore plus significatif qui lui était demandé, et à éliminer enfin les inquiétudes qu'il suscitait. Le Ballon d'Or a célébré sa majestueuse saison tout en rendant hommage à une carrière qui a été longtemps mal perçue. Il quitte désormais Madrid avec une stature de mythe, impeccable, libre de tout reproche. C'est l'adieu d'un joueur complet et d'un buteur d'exception de notre époque.