La préfecture de Haute-Savoie a précisé que toutes les victimes avaient été conduites à l'hôpital après une intervention rapide des secours et des forces de sécurité.

Les enfants blessés sont âgés de 22 mois à 3 ans et les adultes de 70 et 78 ans, a indiqué la police.

Les faits, révélés sur les réseaux sociaux par le ministre de l’Intérieur par Gérald Darmanin, se sont produits ce jeudi matin aux alentours de 9h 45 (heure locale) sur une aire de jeux.

"Plusieurs personnes, dont des enfants, ont été blessées par un individu armé d’un couteau dans un square à Annecy. L’individu a été interpellé grâce à l’intervention très rapide des forces de l’ordre", a-t-il fait savoir.

Selon des témoins, l'assaillant s'est attaqué à des poussettes dans une aire de jeu.

"Il a bondi (dans l'aire de jeu), il a commencé à crier et il s’est immédiatement vers les poussettes et a donné des coups de couteau à répétition aux petits", a déclaré un témoin interrogé par BFMTV.

Selon un autre témoin sur BFMTV, les policiers "ont essayé de l'arrêter dans un premier temps sans ouvrir le feu. Quand il a vu qu'il était piégé et qu'il s'attaquait à des personnes âgées, ils lui ont tiré dans les jambes."

D'après plusieurs médias, la Première ministre, Elisabeth Borne, et Gérald Darmanin doivent se rendre à Annecy.

"Une lâcheté absolue"

Le président français, Emmanuel Macron, a dénoncé une "attaque d’une lâcheté absolue", dans un tweet publié jeudi en fin de matinée.

Le chef de l’Etat confirme que "des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort" et assure que ses "pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés".

"La Nation est sous le choc", a également écrit le président de la République. La Première ministre Élisabeth Borne et le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, se rendront sur place.

L’Assemblée nationale a immédiatement observé une minute de silence à l’initiative de sa président Yaël Braun-Pivet qui précise que "de très jeunes enfants en bas âge sont en état d’urgence absolue".