Le président turc Recep Tayyip Erdogan a nommé vendredi la banquière chevronnée Hafize Gaye Erkan au poste de gouverneur de la Banque centrale de Turquie, succédant ainsi à Sahap Kavcioglu

Mme. Erkan, 41 ans, a obtenu un baccalauréat en génie industriel à l'Université Bogazici d'Istanbul en étant major de promotion, puis un doctorat en recherche opérationnelle et en ingénierie financière à l'Université de Princeton.

Elle a par la suite suivi deux programmes de formation en sciences de gestion à la Harvard Business School et en leadership à l'Université de Stanford.

Erkan a à son actif plusieurs postes de haut niveau dans de grandes entreprises. Elle a été co-PDG de la First Republic Bank basée aux États-Unis et membre du conseil d'administration de Marsh McLennan, une société de services dans les domaines du risque, de la stratégie et de l'assurance, mais aussi directrice générale de la banque d'investissement Goldman Sachs et membre du conseil d'administration de la société de joaillerie Tiffany & Co.

Elle est la première femme de moins de 40 ans à occuper le poste de présidente ou de PDG de l'une des 100 plus grandes banques américaines, elle a figuré sur les listes "40 Under 40" du San Francisco Business Times et du Crain New York Business.

En 2019, Erkan a été incluse dans la liste “Notable Women of Banking & Finance” de Crain et dans la liste “Women to Watch” d'American Banker.

Elle possède une expertise dans les domaines de la banque, de l'investissement, de la gestion des risques, de la technologie et de l'innovation numérique, et siège également au conseil consultatif du département de recherche opérationnelle et d'ingénierie financière de l'Université de Princeton.

Après la nomination de Kavcioglu à la tête de la Banque centrale en mars 2021, le comité de politique monétaire de la banque a progressivement abaissé son taux directeur de 19 % à 8,5 %.

La semaine dernière, le président turc Erdogan a également annoncé que Mehmet Simsek a succédé à Nureddin Nebati au poste de ministre du Trésor et des Finances.

"La Turquie n'a d'autre choix que de revenir à un terrain rationnel. Notre politique principale sera d'accompagner notre Banque centrale dans la lutte contre l'inflation à travers la politique budgétaire et les réformes structurelles à mettre en œuvre.” avait déclaré M. Simsek lors de la cérémonie de passation de pouvoirs.